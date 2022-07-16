«Краснодар» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (17.07.2022)

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16 июля 2022, 13:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Факел» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

«Краснодар» пережил тяжелый прошлый сезон и к новому футбольному году подходит с оптимизмом. Клуб претерпел много изменений, однако все так же остается боеспособной единицей. В предстоящей домашней встрече с новичком «Факелом», болельщики будут ждать от быков исключительно победы. В двух товарищеских поединках за последнее время «Краснодар» обыграл «Ростов» и «Форте» с одинаковым счетом (2:1).

«Факел» возвращается в элитный дивизион России спустя практически десять лет. Команда имеет четкую задачу сохранить место на следующий сезон и создать конкурентоспособный коллектив на протяжении всего сезона. В игре с «Краснодаром» даже ничья станет для гостей небольшим достижением и приемлемым результатом. В прошлом товарищеском матче «Факел» обыграл «Торпедо» (2:1), а ранее уступил московскому «Локомотиву» (2:4).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Краснодара» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Краснодар» уступил только в двух матчах из десяти последних на своем стадионе

«Факел» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Краснодар» имеет преимущество на бумаге перед «Факелом», однако его необходимо доказать на поле. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем поле над дебютантом по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.