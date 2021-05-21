«Кротоне» — «Фиорентина». Прогноз на матч чемпионата Италии (22.05.2021)

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сегодня, 06:48

В 38-м туре Серии А «Фиорентина» на выезде сыграет с «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Фиорентину» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход котируется в 3.86. Победа «Кротоне» представлена коэффициентом 3.72.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.64. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.5.

Форма команд

«Кротоне» давно попрощался с шансами на сохранение прописке в высшем дивизионе, и просто доигрывает турнир, перед вылетом в Серию В. Команда не проигрывала в двух последних матчах, переиграв «Верону» (2:1) и сыграв вничью с «Беневенто» (1:1).

«Фиорентина», имея достаточно крепкий состав, проводит сезон совсем не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. В прошлом туре «фиалки» проиграли «Наполи» (0:2), а туром ранее сыграли вничью с «Кальяри» (0:0).

Информация для ставок

«Кротоне» в последних 11 домашних матчах одержал 3 победы и потерпел и 8 поражений

Игра первого круга закончилась победой «Фиорентины» (2:1)

«Кротоне» только однажды обыграл «Фиорентину»

«Фиорентина» забивает на выезде в пяти из шести последних поединков

Прогноз

Завершая сезон, команды хотят напоследок порадовать своих болельщиков содержательной игрой. Верим, что матч окажется результативным и рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.5.