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«Кротоне» — «Фиорентина». Прогноз на матч чемпионата Италии (22.05.2021)

сегодня, 06:48

В 38-м туре Серии А «Фиорентина» на выезде сыграет с «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.794.061.90
Лига Ставок 3.60 4.20 1.90
Мелбет 3.82 4.08 1.96
1XBET 3.82 4.08 1.96
BetBoom 3.83 4.08 1.90

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Фиорентину» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход котируется в 3.86. Победа «Кротоне» представлена коэффициентом 3.72.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.64. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.5.

Форма команд

«Кротоне» давно попрощался с шансами на сохранение прописке в высшем дивизионе, и просто доигрывает турнир, перед вылетом в Серию В. Команда не проигрывала в двух последних матчах, переиграв «Верону» (2:1) и сыграв вничью с «Беневенто» (1:1).

«Фиорентина», имея достаточно крепкий состав, проводит сезон совсем не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. В прошлом туре «фиалки» проиграли «Наполи» (0:2), а туром ранее сыграли вничью с «Кальяри» (0:0).

Информация для ставок

  • «Кротоне» в последних 11 домашних матчах одержал 3 победы и потерпел и 8 поражений
  • Игра первого круга закончилась победой «Фиорентины» (2:1)
  • «Кротоне» только однажды обыграл «Фиорентину»
  • «Фиорентина» забивает на выезде в пяти из шести последних поединков

Прогноз

Завершая сезон, команды хотят напоследок порадовать своих болельщиков содержательной игрой. Верим, что матч окажется результативным и рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.72
Лига Ставок 2.45 1.53
Мелбет 2.90 1.39
1XBET 2.90 1.39
BetBoom 6.34 1.13 3.21 1.37 2.56 1.54
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shlomo
shlomo
сегодня в 07:28
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