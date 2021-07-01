«Куяба» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (02.07.2021)

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вчера, 06:43

В 8-м туре бразильской Серии A «Куяба» на своем поле сыграет против «Фламенго». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Фламенго» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.49. Ничейный исход оценивается в 7.2. Победа «Куябы» представлена коэффициентом 7.2.

Также букмекер предлагает коэффициент 2.1 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 1.79.

Форма команд

«Куяба» занимает 18-е место в турнирной таблице, однако провела на 3 матча меньше большинства команд чемпионата. В пяти турах лиги клуб проиграл одну встречу и 4 раза поделил очки со своими соперниками. В предыдущем туре «Куяба» сыграла вничью со «Спорт Ресифи» (0:0), а до этого с «Сан-Паулу» (2:2). Единственное поражение команда потерпела в гостях от «Флуминенсе» (0:1).

«Фламенго» тоже провел пять игр в Серии A, однако занимает 12-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион страны одержал три победы и дважды проиграл. В последнем поединке чемпионата «Фламенго» уступил в гостях «Жувентуду» (0:1), а перед этим одержал домашнюю победу над «Форталезой» (2:1).

Информация для ставок

В 3 из 4 прошлых матчей «Куябы» сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Фламенго» выиграл 6 из 10 прошлых матчей во всех турнирах

«Фламенго» не пропускал голы в 5 из 7 предыдущих матчей

Прогноз

«Куяба» — это дебютант элиты бразильского футбола, который только осваивается в Серии A. После неудачи в прошлом туре «Фламенго» будет настроен на максимальный результат, и справиться с действующим чемпионом хозяева вряд ли смогут. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Фламенго» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.75 на победу хозяев с учетом форы (-2,5) в матче Бразилия — Чили.