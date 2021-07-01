ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБразилия. Серия А 2021

«Куяба» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (02.07.2021)

вчера, 06:43

В 8-м туре бразильской Серии A «Куяба» на своем поле сыграет против «Фламенго». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.034.061.50
Лига Ставок 6.00 3.75 1.60
Мелбет 5.65 3.90 1.59
1XBET 5.65 3.90 1.59
BetBoom 6.30 3.80 1.63

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Фламенго» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.49. Ничейный исход оценивается в 7.2. Победа «Куябы» представлена коэффициентом 7.2.

Также букмекер предлагает коэффициент 2.1 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 1.79.

Форма команд

«Куяба» занимает 18-е место в турнирной таблице, однако провела на 3 матча меньше большинства команд чемпионата. В пяти турах лиги клуб проиграл одну встречу и 4 раза поделил очки со своими соперниками. В предыдущем туре «Куяба» сыграла вничью со «Спорт Ресифи» (0:0), а до этого с «Сан-Паулу» (2:2). Единственное поражение команда потерпела в гостях от «Флуминенсе» (0:1).

«Фламенго» тоже провел пять игр в Серии A, однако занимает 12-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион страны одержал три победы и дважды проиграл. В последнем поединке чемпионата «Фламенго» уступил в гостях «Жувентуду» (0:1), а перед этим одержал домашнюю победу над «Форталезой» (2:1).

Информация для ставок

  • В 3 из 4 прошлых матчей «Куябы» сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Фламенго» выиграл 6 из 10 прошлых матчей во всех турнирах
  • «Фламенго» не пропускал голы в 5 из 7 предыдущих матчей

Прогноз

«Куяба» — это дебютант элиты бразильского футбола, который только осваивается в Серии A. После неудачи в прошлом туре «Фламенго» будет настроен на максимальный результат, и справиться с действующим чемпионом хозяева вряд ли смогут. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Фламенго» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.75 на победу хозяев с учетом форы (-2,5) в матче Бразилия — Чили.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.57 1.79 2.08
Лига Ставок 2.40 1.53 1.73 2.03 1.39 2.85
Мелбет 1.80 2.12
1XBET 1.64 2.37
BetBoom 2.52 1.49 1.71 2.07 1.39 2.87
Санчо в МЮ, новые вызовы для лидеров Голландии. Топ-трансферы участников Евро-2020, которые вы могли пропустить
Вчера, 15:27Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:30
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100