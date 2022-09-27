«Кельн» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.3 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.
|
- : -
01 октября 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Кельн» в последний месяц не радует большим количеством побед своих болельщиков и за пять последних туров набрали полноценные три очка лишь один раз. Сейчас коллектив занимает девятое место с десятью баллами, и чтобы вернуться в первую шестерку, тренерскому штабу нужно внести некоторые изменения в тренировочный процесс. В прошлой игре «Кельн» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а в Лиге Конференций переиграл «Словацко» (4:2).
«Боруссия» Д держится среди лидеров Бундеслиги и очень рассчитывает побороться за чемпионство в этом году. В активе «шмелей» 15 набранных очков, что позволяет им занимать второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта. В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д обыграла «Шальке-04» (1:0) в дерби, а ранее уступила на выезде «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов (1:2).
Информация для ставок
- «Кельн» одержал лишь три победы из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Боруссия» Д уступила в двух последних матчах на выезде
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти личных встреч команда на поле «Кельна» завершились вничью
Прогноз
«Кельн» не показывает привычного для себя футбола и результаты оставляют желать лучшего. В такой ситуации предлагаем поверить в «Боруссию» Д и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.