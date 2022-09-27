«Кельн» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.3 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Кельн» в последний месяц не радует большим количеством побед своих болельщиков и за пять последних туров набрали полноценные три очка лишь один раз. Сейчас коллектив занимает девятое место с десятью баллами, и чтобы вернуться в первую шестерку, тренерскому штабу нужно внести некоторые изменения в тренировочный процесс. В прошлой игре «Кельн» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а в Лиге Конференций переиграл «Словацко» (4:2).

«Боруссия» Д держится среди лидеров Бундеслиги и очень рассчитывает побороться за чемпионство в этом году. В активе «шмелей» 15 набранных очков, что позволяет им занимать второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта. В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д обыграла «Шальке-04» (1:0) в дерби, а ранее уступила на выезде «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов (1:2).

Информация для ставок

«Кельн» одержал лишь три победы из десяти последних поединков во всех турнирах

«Боруссия» Д уступила в двух последних матчах на выезде

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти личных встреч команда на поле «Кельна» завершились вничью

Прогноз

«Кельн» не показывает привычного для себя футбола и результаты оставляют желать лучшего. В такой ситуации предлагаем поверить в «Боруссию» Д и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.