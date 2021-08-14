«Кёльн» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (15.08.2021)

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вчера, 11:18

В стартовом туре чемпионата Германии аутсайдер прошлого сезона «Кёльн» принимает на своем поле «Герту».

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Герта» выступала нестабильно в прошлом сезоне, но смогла сохранить свое место в Бундеслиге. Коллектив провел хороший предсезонный сбор, где провел восемь матчей и не потерпел ни одного поражения. В ранней стадии Кубка Германии «Герта» минимально обыграла «Меппен» (1:0), затем в товарищеской встрече крупно обыграла «Газиантеп» (3:0).

«Кёльн» долгое время находился в зоне вылета, но смог в матчах плей-офф обыграть «Хольштайн» по сумме двух матчей и остаться в Бундеслиге. Теперь руководство поставило задачу выступать более стабильно и держаться в середине турнирной таблицы, чтобы избежать повтора нервной концовки сезона. В прошлом матче Кубка Германии «Кёльн» только в серии пенальти прошел «Карл-Цейс Йена», а ранее в товарищеской игре разошелся миром с «Родой» (1:1).

Информация для ставок

• «Кёльн» не проигрывает уже восемь матчей подряд

• Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

• «Кёльн» забивает на своем поле в девяти из десяти последних поединков

• «Герта» не проигрывает «Кёльну» уже четыре встречи подряд

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.