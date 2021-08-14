ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Кёльн» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (15.08.2021)

вчера, 11:18

В стартовом туре чемпионата Германии аутсайдер прошлого сезона «Кёльн» принимает на своем поле «Герту».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.683.282.91
Фонбет Live! 5.60 3.70 1.65
Мелбет 2.42 3.57 2.96
1XBET Live! 5.97 4.08 1.62
BetBoom Live! 5.39 3.89 1.66

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Герта» выступала нестабильно в прошлом сезоне, но смогла сохранить свое место в Бундеслиге. Коллектив провел хороший предсезонный сбор, где провел восемь матчей и не потерпел ни одного поражения. В ранней стадии Кубка Германии «Герта» минимально обыграла «Меппен» (1:0), затем в товарищеской встрече крупно обыграла «Газиантеп» (3:0).

«Кёльн» долгое время находился в зоне вылета, но смог в матчах плей-офф обыграть «Хольштайн» по сумме двух матчей и остаться в Бундеслиге. Теперь руководство поставило задачу выступать более стабильно и держаться в середине турнирной таблицы, чтобы избежать повтора нервной концовки сезона. В прошлом матче Кубка Германии «Кёльн» только в серии пенальти прошел «Карл-Цейс Йена», а ранее в товарищеской игре разошелся миром с «Родой» (1:1).

Информация для ставок

• «Кёльн» не проигрывает уже восемь матчей подряд
• Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
• «Кёльн» забивает на своем поле в девяти из десяти последних поединков
• «Герта» не проигрывает «Кёльну» уже четыре встречи подряд

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.53 1.58 1.80 2.11
BetBoom Live! 6.46 1.11 2.68 1.47 1.98 1.81
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
Вчера, 20:14Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:46
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100