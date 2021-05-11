ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лацио» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

вчера, 22:28

В 36-м туре Серии А «Парма» поедет в гости к «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.217.2414.23
Лига Ставок 1.22 7.20 12.00
Мелбет 1.24 7.40 13.00
1XBET 1.75 10.00 2.45
BetBoom 1.22 6.97 13.95

Ставки букмекеров

Хозяева поля являются явным фаворитом по мнению букмекеров. Взять победу «Лацио» можно по коэффициенту 1.21 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы гостей зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2.

Форма команд

«Лацио» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и имеет все шансы благополучно финишировать в топ-4. В последних матчах подопечные Симоне Индзаги неожиданно уступили «Фиорентине» (0:2), а туром ранее разобрались с «Дженоа» (4:3). В этой игре римский клуб рассчитывает только на три очка.

«Парма» выглядит очень плохо, одержав в 2021 году всего одну победу в чемпионате. Команда готовится к понижению в Серию В.

Информация для ставок

  • «Парма» не может выиграть на выезде 13 матчей подряд
  • Игра первого круга закончилась победой «Лацио» (2:1)
  • «Парма» забивает на выезде в последних шести играх из семи
  • «Лацио» выиграл последние 12 домашних матчей в Серии А

Прогноз

Римский клуб хорош в родных стенах, у «Пармы» очень мало шансов на успех в этом матче. Сделать ставку на П1 + ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.18.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Кальяри» — «Фиорентина».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.37 2.58 1.54
Лига Ставок 2.50 1.53
Мелбет 3.04 1.36
1XBET 5.55 1.13 3.04 1.36 2.50 1.57
BetBoom 6.34 1.13 3.27 1.36 2.56 1.54
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:31
Победа Лацио
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100