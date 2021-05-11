«Лацио» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

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вчера, 22:28

В 36-м туре Серии А «Парма» поедет в гости к «Лацио». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Хозяева поля являются явным фаворитом по мнению букмекеров. Взять победу «Лацио» можно по коэффициенту 1.21 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы гостей зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.2.

Форма команд

«Лацио» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и имеет все шансы благополучно финишировать в топ-4. В последних матчах подопечные Симоне Индзаги неожиданно уступили «Фиорентине» (0:2), а туром ранее разобрались с «Дженоа» (4:3). В этой игре римский клуб рассчитывает только на три очка.

«Парма» выглядит очень плохо, одержав в 2021 году всего одну победу в чемпионате. Команда готовится к понижению в Серию В.

Информация для ставок

«Парма» не может выиграть на выезде 13 матчей подряд

Игра первого круга закончилась победой «Лацио» (2:1)

«Парма» забивает на выезде в последних шести играх из семи

«Лацио» выиграл последние 12 домашних матчей в Серии А

Прогноз

Римский клуб хорош в родных стенах, у «Пармы» очень мало шансов на успех в этом матче. Сделать ставку на П1 + ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.18.

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