«Лахти» — «Ильвс». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (10.06.2021)

10 июня 2021 года зрители могут посмотреть на поединок, который состоится в рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу.
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завтра, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Лахти». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05, а на победу гостей по 3.10.
Форма команд
«Лахти» в этом сезоне набрал девять баллов. В активе клуба — три победы, ни одного ничейного результата и два поражения. Клуб забил восемь голов и пропустил семь мячей. В последних матчах «Лахти» выглядит неплохо, несмотря на то, что клуб допустил осечки. Команда способна собраться и выдать неплохой матч. Интересно будет наблюдать за тем, как клуб, который много пропускает, сможет сдержать линию атаки своего противника.
«Ильвс» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — десять очков. У клуба три победы, одна ничья и одно поражение. Клуб забил восемь голов и пропустил шесть мячей. В последних матчах «Ильвс» выглядит лучше, чем его соперник. Если «Лахти» выиграет, то «Ильвс» может попрощаться с местом в топ-3, поэтому клубу обязательно нужно побеждать.
Информация для ставок
● «Ильвс» забил восемь мячей в пяти последних матчах
● «Лахти» выиграл три матча из последних пяти
● «Ильвс» выиграл три матча из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.65.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 5.85 на победу сборной России в матче Евро-2020 против команды Бельгии.