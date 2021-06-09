«Лахти» — «Ильвс». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (10.06.2021)

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сегодня, 11:12

10 июня 2021 года зрители могут посмотреть на поединок, который состоится в рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Лахти». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05, а на победу гостей по 3.10.

Форма команд

«Лахти» в этом сезоне набрал девять баллов. В активе клуба — три победы, ни одного ничейного результата и два поражения. Клуб забил восемь голов и пропустил семь мячей. В последних матчах «Лахти» выглядит неплохо, несмотря на то, что клуб допустил осечки. Команда способна собраться и выдать неплохой матч. Интересно будет наблюдать за тем, как клуб, который много пропускает, сможет сдержать линию атаки своего противника.

«Ильвс» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — десять очков. У клуба три победы, одна ничья и одно поражение. Клуб забил восемь голов и пропустил шесть мячей. В последних матчах «Ильвс» выглядит лучше, чем его соперник. Если «Лахти» выиграет, то «Ильвс» может попрощаться с местом в топ-3, поэтому клубу обязательно нужно побеждать.

Информация для ставок

● «Ильвс» забил восемь мячей в пяти последних матчах

● «Лахти» выиграл три матча из последних пяти

● «Ильвс» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.65.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 5.85 на победу сборной России в матче Евро-2020 против команды Бельгии.