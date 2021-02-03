«Ланс» — «Марсель». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

1612362430

вчера, 17:27

«Ланс» и «Марсель» проведут очную встречу в 23-м туре чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 3 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Статус минимального фаворита в этой игре БК отдают хозяевам. Поставить на победу «Ланса» букмекерская контора Бетсити предлагает за 2.51, победа «Марселя» идет за 3.17. Заключить пари на мировой исход можно по котировке 3.30.

С большим преимуществом в линии БК идут ставки на то, что матч не будет результативным. Вариант с тоталом меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.64, больше – 2.47.

Форма команд

«Ланс» в прошлом туре Лиги 1 оформил десятую победу в сезоне. Команда в гостях обыграла «Монпелье» со счетом 2:1. Три набранных очка позволили «красно-желтым» подняться на седьмое место в рейтинге.

Зона еврокубков находится от «Ланса» на расстоянии двух очков. В десяти домашних играх хозяева одержали четыре виктории.

«Марсель» находится в кризисе. Наставник команды Андре Виллаш-Боаш уволен из клуба. На прошлых выходных «провансальцы» должны были принимать дома «Ренн», но эту игру отменили из-за нападения болельщиков на базу клуба.

Последний раз в чемпионате «Марсель» побеждал 6 января. В прошлой игре команда без шансов уступила в гостях «Монако» (1:3) и опустилась на девятое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Ланс» проиграл четыре из пяти прошлых матчей на своем поле

В пассиве «Марселя» четыре поражения в пяти последних выездных играх

«Марсель» выиграл два предыдущих домашних матча у «Ланса»

В трех из пяти прошлых домашних матчей «Ланса» случался обмен голами

Прогноз

В этом матче может случиться любой из основных исходов. «Ланс» плохо проводит игры на своем стадионе и чаще добивается успехов в гостях. «Марсель», несмотря на все свои проблемы, остается опасным соперником.

Предлагаем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 2.10 в букмекерской конторе Бетсити.