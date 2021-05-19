«Лечче» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии В (20.05.2021)

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вчера, 13:19

В ответном матче плей-офф за право подняться в высший дивизион «Лечче» примет на домашнем стадионе «Венецию».

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру имеют небольшой перевес в сторону хозяев. Взять победу «Лечче» можно по коэффициенту 2.1, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Низовой исход матча можно взять за 1,93. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Лечче» продолжает борьбу за переход в Серию А, поражение от «Венеции» в первой игре (0:1) может болезненно ударить по шансам и амбициям клуба, но команда Эудженио Корини будет отдавать все силы до последней минуты встречи, чтобы переломить ход двухматчевого противостояния в свою пользу.

«Венеция» достаточно спокойно едет на ответный поединок после домашней победы (1:0). Сохранив ворота в неприкосновенности, теперь у коллектива простые задачи на второй матч. Вероятнее всего, Паоло Дзанетти настроит свою команду должным образом, чтобы отстоять домашнюю победу.

Информация для ставок

• Серия без побед «Лечче» составляет пять матчей.

• «Венеция» забивает на выезде в девяти играх подряд

• Восемь из девяти последних очных встреч завершились результатом «обе забьют»

• «Лечче» забивает дома в пяти поединках подряд

Прогноз

Команды неуступчивы, поэтому готовы биться до последнего в борьбе за заветную путевку в «элиту». Ожидаем футбол с большим количеством борьбы и фолов. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.93.