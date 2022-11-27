«Леганес» — «Гранада». Прогноз на матч Сегунды (27.11.2022)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гранада». Команда играет на выезде, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Леганеса» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.9. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 2.2.

Форма команд

«Леганес» после провала на старте сезона идет без поражений в Сегунде уже несколько матчей, но слишком много было потеряно раньше. Сейчас коллектив идет только на 13 месте с 21 баллом и пытается подниматься все выше по турнирной таблице. Матч с «Гранадой» обещает быть принципиальным, ведь обе команды не так давно играли в Ла Лиге. В прошлом туре «Леганес» сыграл вничью со «Спортинг» Хихон (2:2), а ранее в серии пенальти проиграли «Герника Клуб» (0:1) в кубке Испании.

«Гранада» стремится вернуться в Ла Лигу, но в этом сезоне у нее будет очень много серьезных конкурентов за эти места. Сейчас коллектив имеет в своем активе 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на девять очков, при этом сыграв на одну игру меньше. Два последних матча «Гранады» завершились разгромом «Альбасете» на своем поле (4:0) и успехом в матче кубка Испании с «Еклано» (3:2).

Информация для ставок

«Леганес» проиграл только два мачта из десяти последних в основное время

«Гранада» выиграла один из восьми последних выездных матчей

Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Леганес» забивал в семи матчах из десяти последних на своем стадионе

Прогноз

«Гранада» очень неуверенно выступает на выезде в последнее время и матч с примерно равным соперником вряд ли будет легким для гостей. Предлагаем сделать ставку на победу «Леганеса» по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.