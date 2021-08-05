«Легион» – «Пярну Вапрус». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (06.08.2021)

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вчера, 16:49

В 19-м туре чемпионата Эстонии нас ждет игра «Легиона» и «Пярну Вапрус». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет являются хозяева, коэффициент на победу которых составляет 1.23. На победу «Пярну Вапрус» коэффициент составляет 9.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.2.

Тотал больше 4 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.5. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.45. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Легион» занимает пятое место в турнирной таблице с большим отставанием от зоны еврокубков. В предыдущем туре ничего не смогли сделать с «Нымме Калью», проиграв (1:3), а неделей ранее сыграли в Кубке страны, где без абсолютного сопротивления смогли обыграть «Соккернет». Новый тур чемпионата это возможность укрепить свои позиции в середине таблице и порадовать болельщиков положительным результатом.

«Пярну Вапрус» находится на восьмой строчке в таблице и всего на одно очко опережает команду из зоны вылета. Команда нечасто добывает победы, но в минувшем туре как раз удалось обыграть «Курессааре» со счетом 2:1. Туром ранее дома уступили «Флоре» (0:4).

Информация для ставок

«Легион» забивает дома в семи матчах подряд

«Пярну Вапрус» не может выиграть на выезде в семи играх кряду

В шести последних поединках «Пярну Вапрус» с учетом дополнительного времени был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 В предыдущей очной встрече была зафиксирована победа «Легиона» со счетом 4:1

Прогноз

В этой встрече конечно же преимуществом будут владеть хозяева поля. Команда более квалифицирована и не намерена терять дома очки с коллективом близким к зоне вылета. Сделать ставку на победу «Легиона» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ранее букмекеры предсказали результативный матч в рамках Лиги 1.