«Легия» — «Флора». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (21.07.2021)

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вчера, 21:20

«Легия» сыграет против «Флоры» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА . Этот поединок будет сыгран 21 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Легии» по 1.26, ничейный исход по коэффициенту 5.60 и победа гостей по 12.00.

Форма команд

Польская «Легия» неплохо выглядела в товарищеских играх. Команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и проиграла лишь в одном матче. Клуб очень хорошо показал себя в тех матчах, в которых одержал победу.

«Флора» — это небольшой клуб из Эстонии, но он уже сейчас привлекает внимание спортивных СМИ . Команда проводит отличные матчи. Клуб не принимает участие в товарищеских поединках, так как чемпионат Эстонии по футболу в самом разгаре. В чемпионате у команды все хорошо, она доминирует практически над каждым клубом из первенства.

Информация для ставок

● «Флора» не проигрывает девять игр кряду

● «Легия» проиграла два матча из последних десяти

● «Флора» не забила лишь в одном матче из последних десяти

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на исход с учетом форы (+1.5) «Флоры» по коэффициенту 2.02.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Слована» в матче Лиги чемпионов.