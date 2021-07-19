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«Легия» — «Флора». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (21.07.2021)

вчера, 21:20

«Легия» сыграет против «Флоры» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Этот поединок будет сыгран 21 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.245.8813.56
Фонбет 1.24 5.90 12.50
Мелбет 1.23 5.70 11.50
1XBET 1.23 5.70 12.00
BetBoom 1.23 5.69 14.47

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Легии» по 1.26, ничейный исход по коэффициенту 5.60 и победа гостей по 12.00.

Форма команд

Польская «Легия» неплохо выглядела в товарищеских играх. Команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и проиграла лишь в одном матче. Клуб очень хорошо показал себя в тех матчах, в которых одержал победу.

«Флора» — это небольшой клуб из Эстонии, но он уже сейчас привлекает внимание спортивных СМИ. Команда проводит отличные матчи. Клуб не принимает участие в товарищеских поединках, так как чемпионат Эстонии по футболу в самом разгаре. В чемпионате у команды все хорошо, она доминирует практически над каждым клубом из первенства.

Информация для ставок

● «Флора» не проигрывает девять игр кряду

● «Легия» проиграла два матча из последних десяти

● «Флора» не забила лишь в одном матче из последних десяти

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на исход с учетом форы (+1.5) «Флоры» по коэффициенту 2.02.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Слована» в матче Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.74 1.65 2.26
Мелбет 2.11 1.76
1XBET 2.11 1.76
BetBoom 3.38 1.32 2.14 1.70 1.67 2.19
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2udmk7jcdacf
2udmk7jcdacf
вчера в 21:22
Легия (Варшава) выиграет матч.
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