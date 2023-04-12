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«Лех» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.04.2023)

сегодня, 20:01
Фиорентина

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Фиорентины» составляет 1.73. Поставить на «Лех» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.083.671.76
Pari 4.90 3.65 1.75

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72 Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Лех» давно не проигрывает и борется в чемпионате Польши за самые высокие места. Для команды четвертьфинал европейского турнира является хорошим достижением и в матче с «Фиорентиной» она, конечно, не выглядит фаворитом. Тем не менее на своем стадионе при поддержке своих трибун хозяева будут очень опасны. В прошлом туре чемпионата «Лех» обыграл на своем поле «Варту» (2:0), а ранее разошелся миром с «Погонь» Щецин (2:2).

«Фиорентина» на данный момент показывает лучший результат по набору очков в Италии за последние восемь туров. Команда занимает девятое место с 41 очком из-за не лучших выступлений в первой половине сезона и отобраться в Лигу Европы может через победу в этом турнире. Выездной матч будет непростой для итальянцев, но букмекеры отдают им большой преимущество. Два последних матча «фиалок» завершились ничьей со «Специей» (1:1) и победой над «Кремонезе» на выезде (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лех» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • В последних двух личных встречах команды обменялись выездными победами

Прогноз

«Фиорентина» находится в отличной форме и способна уже в Польше прервать серию без поражений «Леха». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.81 2.07 1.43 2.95
Pari 1.78 2.02
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