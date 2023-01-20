«Лидс» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (22.01.2023)

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вчера, 12:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 2.35. Поставить на «Брентфорд» можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Лидс» давно не выигрывал в АПЛ и за последних пять туров смог набрать лишь два балла. Команда занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ и имеют в своем активе лишь 17 баллов, что на два пункта больше, чем у соперника из зоны вылета, что заставляет задуматься тренерский штаб. Два последних матча «Лидса» завершились крупной победой над «Кардиффом» в кубке ФА (5:2) и поражением от «Астон Виллы» в чемпионате (1:2).

«Брентфорд» находится в потрясающей физической форме и набрал 13 очков в пяти последних турах чемпионата Англии. Это дает команде возможность занимать восьмое место с 29 баллами и комфортно себя чувствовать относительно низов турнирной таблицы. В матче с «Лидсом» гости постараются воспользоваться кризисом в стане соперника и добиться победы. В кубке ФА «Брентфорд» уступил «Вест Хэму» (0:1), а в чемпионате переиграл «Борнмут» (2:0).

Информация для ставок

«Лидс» не может выиграть уже пять матчей подряд в чемпионате Англии

Семь из десяти последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» выиграл два из пяти последних матчей у «Брентфорда» при одном поражении

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будут забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.