«Брага» — «Мальме». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 14:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом встречи букмекеры определились бе проблем. «Брага» играет в дома, и поставить на ее победу с форой (-1.5) можно по интересному коэффициенту 1.85. Победа шведского клуба оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 5.75

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.4. Поставить на обмен голами можно также по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Брага» после неплохого первого круга в ЛЕ , провалила второй и теперь выход в следующий раунд под большим сомнением. Команда отстает от берлинского «Униона» на два балла, но должна не только выигрывать сама, но и надеяться на осечку конкурента. В последнем туре португальский клуб как аз таки проиграл немецкому с минимальным счетом (0:1).

«Мальме» в этом евросезоне выступает ужасно и задолго до окончания групповой стадии потерял все шансы на плей-офф. Шведский коллектив проигрывает матч за матчем и не набрал в текущем розыгрыше ни одного очка. В последнем туре было зафиксировано поражение от ЮСЖ (0:2), но зато в местном чемпионате удалось разгромить на выезде «Варберг» (5:2).

Информация для ставок

«Брага» выиграла три из четырех последних поединков

У «Мальме» пять поражений в последних шести матчах

Три минувшие встречи «Браги» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Мальме» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Матч ожидается очень напряженным и наполненным яркими событиями. Хозяева продолжают борьбу за плей-офф, поэтому именно они будут контролировать ход поединка. Предлагаем поставить на победу «Браги» с форой (-15) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.