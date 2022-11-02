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«Брага» — «Мальме». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

вчера, 14:19
Мальме

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом встречи букмекеры определились бе проблем. «Брага» играет в дома, и поставить на ее победу с форой (-1.5) можно по интересному коэффициенту 1.85. Победа шведского клуба оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 5.75

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.286.0210.76
Лига Ставок 1.32 5.60 9.40
Мелбет 1.33 5.95 10.50
1XBET 1.33 5.95 10.50

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.4. Поставить на обмен голами можно также по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Брага» после неплохого первого круга в ЛЕ, провалила второй и теперь выход в следующий раунд под большим сомнением. Команда отстает от берлинского «Униона» на два балла, но должна не только выигрывать сама, но и надеяться на осечку конкурента. В последнем туре португальский клуб как аз таки проиграл немецкому с минимальным счетом (0:1).

«Мальме» в этом евросезоне выступает ужасно и задолго до окончания групповой стадии потерял все шансы на плей-офф. Шведский коллектив проигрывает матч за матчем и не набрал в текущем розыгрыше ни одного очка. В последнем туре было зафиксировано поражение от ЮСЖ (0:2), но зато в местном чемпионате удалось разгромить на выезде «Варберг» (5:2).

Информация для ставок

  • «Брага» выиграла три из четырех последних поединков
  • У «Мальме» пять поражений в последних шести матчах
  • Три минувшие встречи «Браги» завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр «Мальме» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Матч ожидается очень напряженным и наполненным яркими событиями. Хозяева продолжают борьбу за плей-офф, поэтому именно они будут контролировать ход поединка. Предлагаем поставить на победу «Браги» с форой (-15) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.09 1.25 2.48 1.57 1.93 1.93
Лига Ставок 2.35 1.57 1.80 1.98
Мелбет 2.50 1.63
1XBET 2.50 1.63
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