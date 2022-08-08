ХИК – «Марибор». Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

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сегодня, 13:52

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу словенской команды можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.74, а взять победу финского клуба предлагают по коэффициенту 2.02. Ничья в игре этих команд стоит 3.33.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.25. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

ХИК побывал в Словении менее недели назад и привез домой уверенную победу (2:0) над нынешним соперником. После этого команда также отправилась на гостевой поединок, но уже в рамках чемпионата Финляндии и расписала ничью (1:1) с «Оулу», вплотную приблизившись к лидеру «КуПСу».

«Марибор» после неудачи в первой встрече также провел игру своего национального чемпионата и снова не сумев поразить ворота соперника, проиграл с таким же счетом (0:2) «Олимпии» из города Любляны. После четырех туров клуб набрал всего три очка и сенсационно находится на последнем месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

ХИК дома выиграл три из четырех последних матчей

дома выиграл три из четырех последних матчей «Марибор» проиграл четыре поединка кряду

Три последних встречи с участием ХИКа завершились результатом ТМ 2.5

Семь из девяти последних игр «Марибора» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели в этом матче и будут стараться решить их любым способом. Ожидаем очень боевой поединок с отсутствием большого количества забитых мячей. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.