«Лилль» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (24.02.2023)

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сегодня, 10:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.35. Поставить на «Брест» можно по 8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Лилль» не смог удержать победу в прошлом туре с « ПСЖ » и даже не увез ничью в качественном для себя поединке (3:4). Тем не менее, подопечные Пауло Фонсеки продолжают бороться за еврокубки и располагаются на шестом месте с 41 баллом, отставая от ближайшего соперника на два пункта. До матча с чемпионом Франции, «Лилль» обыграл на своем поле «Страссбур» (2:0), а ранее уступил «Лиону» в рамках кубка страны по серии пенальти (2:3).

«Брест» не может выиграть в Лиге 1 уже несколько матчей подряд и находится в одном шаге от зоны вылета. Команда имеет в активе 20 баллов и опережает прямого конкурента из зоны вылета только на один пункт. В игре с «Лиллем» гостям вряд ли светят набранные баллы, но при хорошей игре в обороне и доле везения, проблемы у «Лилля» могут быть с результатом. В прошлом туре «Брест» на своем поле уступил «Монако» (1:2), а ранее крупно уступил «Монпелье» (0:3).

Информация для ставок

«Лилль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Бреста» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лилль» не может выиграть уже шесть матчей подряд у «Бреста»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Брест» является неудобным соперником для «Лилля», однако мы предполагаем, что на своем поле подопечные Фонсеки смогут набрать три балла. Предлагаем сделать ставку на победу «Лилля» по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.