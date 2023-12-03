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«Лилль» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

сегодня, 14:19
Лилль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.47. Поставить на «Мец» можно за 7.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Лилль» показывает неплохие результаты и на данный момент заслуженно идут в зоне Лиги Чемпионов. Команда располагается на четвертом месте с 23 баллами и отстает от лидера на семь пунктов. Чтобы закрепиться в первой четверке, хозяевам очень нужна победа в игре с новичком Лиги 1. В прошлой игре «Лилль» обыграл на выезде «Любляну» в Лиге Конференций (2:0), а ранее оказался сильнее «Лиона» в чемпионате (2:0).

«Мец» для команды, которая в очередной раз вернулась в Лигу 1, показывает очень достойные результаты. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 16 баллами, но побороться за зону еврокубков у него вряд ли хватит сил. В прошлом туре чемпионата Франции «Мец» смог на выезде переиграть «Лорьян» (3:2), а ранее проиграл в товарищеском поединке «Эльфсбергу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Мец» проиграл четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничьими при двух победах «Лилля»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лилль» будет много атаковать и помешать отличиться несколько раз в воротах соперника им может только тотальное невезение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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сегодня в 14:22
Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что «Лилль» является фаворитом в предстоящем матче. Однако, «Мец» также может оказать достойное сопротивление.
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