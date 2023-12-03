«Лилль» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

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сегодня, 14:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.47. Поставить на «Мец» можно за 7.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Лилль» показывает неплохие результаты и на данный момент заслуженно идут в зоне Лиги Чемпионов. Команда располагается на четвертом месте с 23 баллами и отстает от лидера на семь пунктов. Чтобы закрепиться в первой четверке, хозяевам очень нужна победа в игре с новичком Лиги 1. В прошлой игре «Лилль» обыграл на выезде «Любляну» в Лиге Конференций (2:0), а ранее оказался сильнее «Лиона» в чемпионате (2:0).

«Мец» для команды, которая в очередной раз вернулась в Лигу 1, показывает очень достойные результаты. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 16 баллами, но побороться за зону еврокубков у него вряд ли хватит сил. В прошлом туре чемпионата Франции «Мец» смог на выезде переиграть «Лорьян» (3:2), а ранее проиграл в товарищеском поединке «Эльфсбергу» (0:1).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Мец» проиграл четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничьими при двух победах «Лилля»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лилль» будет много атаковать и помешать отличиться несколько раз в воротах соперника им может только тотальное невезение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.