«Фрайбург» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Бавария», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Фрайбург»

В этом сезоне «Фрайбург» немного не дотягивает до зоны еврокубков и занимает восьмое место с 37 баллами. Сделать рывок в девять очков на финише будет сложно, но побороться за текущий турнир Лиги Европы коллективу вполне по силам, где он является уже четвертьфиналистом. Домашняя игра с «Баварией» будет очень сложной и рассчитывать на благоприятный результат тяжело. Тем не менее, хозяева сделают все, чтобы как минимум не проиграть чемпиону Германии.

Два последних матча «Фрайбурга» завершились победами в чемпионате над «Санкт-Паули» (2:1) и «Генком» в Лиге Европы (5:1).

«Бавария»

«Бавария» сейчас больше думает о Лиге чемпионов и о ставшем уже классикой противостоянии с мадридским «Реалом». Команда лидирует в Бундеслиге с отрывом в девять пунктов от «Боруссии» Дортмунд. Венсан Компани вполне может поберечь лидеров в этом матче и попробовать справиться с соперником за счет нескольких резервистов, что может быть несколько рискованно.

Два последних матча «Баварии» завершились крупными победами над «Унион» в чемпионате (4:0) и «Аталантой» в Лиге чемпионов (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Фрайбург» – 6.7

Ничья – 5.3

Победа «Бавария» – 1.4

Статистика

«Фрайбург» выиграл четыре из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах

«Бавария» побеждала в восьми из десяти последних выездных встречах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Баварии»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.11 Предполагаем, что мюнхенскому клубу перед игрой Лиги чемпионов нужен заряд уверенности, который они намерены получить в этой игре.