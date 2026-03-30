«Байер» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:26
«Байер» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Вольфсбург», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Байер»

«Фармацевты» продолжают бороться за Лигу чемпионов, но пока выполнение цели совсем не видно. Команда идет на шестом месте с 46 баллами и отстает на четыре пункта сразу от двух соперников. В домашней игре с нестабильным «Вольфсбургом» от хозяев ждут исключительно победы и трех набранных баллов, которые сейчас так важны для клуба.

Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Хайденхаймом» (3:3) и поражением от «Арсенала» (0:2).

«Вольфсбург»

С «Вольфсбургом было все предельно ясно еще в середине чемпионата, ведь клуб совершенно не мог бороться за высокие места. Сейчас команда занимает 17 место с 21 баллом и находится в зоне вылета. Главной ее задачей является сохранение прописки в Бундеслиге и гости рассчитывают на баллы, учитывая не самые лучшие результаты соперника, поэтому встреча не будет скучной.

Два последних матча „Вольфсбурга“ завершились поражением с „Вердером“ (0:1) и ничьей с „Хоффенхаймом“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа „Байер“ – 1.42
  • Ничья – 5
  • Победа „Вольфсбург“ – 6.8

Статистика

  • Четыре последних домашних поединка „Байера“ завершились ничейными результатами
  • „Вольфсбург“ проиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой „Байера“

Прогноз

Поставить на победу „Байера“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.42. „Вольфсбург“ слишком слабо выглядит в этом сезоне, чтобы забрать очки даже у такого „Байера“.

