«Байер» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Вольфсбург», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Байер»

«Фармацевты» продолжают бороться за Лигу чемпионов, но пока выполнение цели совсем не видно. Команда идет на шестом месте с 46 баллами и отстает на четыре пункта сразу от двух соперников. В домашней игре с нестабильным «Вольфсбургом» от хозяев ждут исключительно победы и трех набранных баллов, которые сейчас так важны для клуба.

Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Хайденхаймом» (3:3) и поражением от «Арсенала» (0:2).

«Вольфсбург»

С «Вольфсбургом было все предельно ясно еще в середине чемпионата, ведь клуб совершенно не мог бороться за высокие места. Сейчас команда занимает 17 место с 21 баллом и находится в зоне вылета. Главной ее задачей является сохранение прописки в Бундеслиге и гости рассчитывают на баллы, учитывая не самые лучшие результаты соперника, поэтому встреча не будет скучной.

Два последних матча „Вольфсбурга“ завершились поражением с „Вердером“ (0:1) и ничьей с „Хоффенхаймом“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа „Байер“ – 1.42

Ничья – 5

Победа „Вольфсбург“ – 6.8

Статистика

Четыре последних домашних поединка „Байера“ завершились ничейными результатами

„Вольфсбург“ проиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой „Байера“

Прогноз

Поставить на победу „Байера“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.42. „Вольфсбург“ слишком слабо выглядит в этом сезоне, чтобы забрать очки даже у такого „Байера“.