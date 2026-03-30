«Вердер» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вердер» – «РБ Лейпциг», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Вердер»

Бременский клуб вовремя спохватился и начал побеждать, что помогло ему покинуть зону вылета. На данный момент «Вердер» идет на 14 месте с 28 баллами и на четыре пункта опережает первого аутсайдера из опасной зоны. Хозяева намерены набрать очки и в игре с «РБ Лейпциг», который не показывает стабильных результатов, несмотря на поставленные высокие цели перед клубом.

Два последних матча «Вердера» завершились выездной победой над «Вольфсбургом» (1:0) и неудачей на своем поле с «Майнцем» (0:2).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» сейчас занимает четвертое место в Бундеслиге, но оно отнюдь не гарантировано клубу. Команда опережает «Хоффенхайм» лишь по разнице мячей, а также не стоит забывать про «Байер», который отстает на четыре очка. Матч в Бремене будет непростой, ведь хозяева наконец-то смогли найти свою игру и добывать результаты, но и гостям очень невовремя было бы терять очки.

Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились разгромом «Хоффенхайма» (5:0) и поражением на выезде от «Штутгарта» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Вердер» – 3.3

Ничья – 3.9

Победа «РБ Лейпциг» – 2.05

Статистика

«Вердер» выиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что клубы не отойдут от статистики личных встреч и матч не будет результативным.