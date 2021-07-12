«Линфилд» — «Жальгирис»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

13 июля пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Линфилд» и «Жальгирис».
Ставки букмекеров
На основные исходы этой игры букмекерская контора Фонбет выставила такие коэффициенты: победа «Линфилда» — 3.28, ничья – 3.50, победа «Жальгириса» — 2.10. Как видим, литовский клуб считается умеренным фаворитом встречи.
Аналитики минимальное предпочтение отдают результативному исходу игры. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.
Форма команд
Первая встреча команд в Литве завершилась прогнозируемой победой «Жальгириса», который отправил в ворота соперника три гола, а «Линфилд» сумел ответить только мячом престижа (3:1).
Отметим, что «Линфилд» выступает в квалификации Лиги чемпионов УЕФА на правах действующего победителя ирландской Премьер-Лиги. Минувший розыгрыш турнира команда закончила на первом месте с такими показателями: 24 победы, шесть ничьих и восемь поражений.
«Жальгирис», будучи действующим чемпионом Литвы, лидирует в турнирной таблице. Команда, набрав 41 балл, на два пункта опережает прямого конкурента. Гости грядущего поединка идут на серии из 11 матчей без поражений во всех турнирах.
Информация для ставок
• «Линфилд» забивал и пропускал голы в 6 предыдущих домашних поединках во всех турнирах
• «Жальгирис» забивал минимум два гола в 5 из 6 прошлых матчей на выездах
• В 3 из 5 последних поединков «Жальгириса» прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
Учитывая мотивацию хозяев и результативную атаку гостей, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.
А любителям рискнуть предлагаем коэффициент 7.10 на победу «Валюра» в домашнем матче ЛЧ против «Динамо» Загреб. В гостях исландцы проиграли всего 2:3, почему бы им не удивить противника дома?