«Линфилд» — «Жальгирис»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

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вчера, 21:24

13 июля пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Линфилд» и «Жальгирис».

Ставки букмекеров

На основные исходы этой игры букмекерская контора Фонбет выставила такие коэффициенты: победа «Линфилда» — 3.28, ничья – 3.50, победа «Жальгириса» — 2.10. Как видим, литовский клуб считается умеренным фаворитом встречи.

Аналитики минимальное предпочтение отдают результативному исходу игры. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

Первая встреча команд в Литве завершилась прогнозируемой победой «Жальгириса», который отправил в ворота соперника три гола, а «Линфилд» сумел ответить только мячом престижа (3:1).

Отметим, что «Линфилд» выступает в квалификации Лиги чемпионов УЕФА на правах действующего победителя ирландской Премьер-Лиги. Минувший розыгрыш турнира команда закончила на первом месте с такими показателями: 24 победы, шесть ничьих и восемь поражений.

«Жальгирис», будучи действующим чемпионом Литвы, лидирует в турнирной таблице. Команда, набрав 41 балл, на два пункта опережает прямого конкурента. Гости грядущего поединка идут на серии из 11 матчей без поражений во всех турнирах.

Информация для ставок

• «Линфилд» забивал и пропускал голы в 6 предыдущих домашних поединках во всех турнирах

• «Жальгирис» забивал минимум два гола в 5 из 6 прошлых матчей на выездах

• В 3 из 5 последних поединков «Жальгириса» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Учитывая мотивацию хозяев и результативную атаку гостей, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.