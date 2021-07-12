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«Линфилд» — «Жальгирис»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

вчера, 21:24

13 июля пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Линфилд» и «Жальгирис».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.513.352.14
Мелбет 3.15 3.50 2.16
1XBET 3.13 3.48 2.18
BetBoom 3.30 3.46 2.16

Ставки букмекеров

На основные исходы этой игры букмекерская контора Фонбет выставила такие коэффициенты: победа «Линфилда» — 3.28, ничья – 3.50, победа «Жальгириса» — 2.10. Как видим, литовский клуб считается умеренным фаворитом встречи.

Аналитики минимальное предпочтение отдают результативному исходу игры. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

Первая встреча команд в Литве завершилась прогнозируемой победой «Жальгириса», который отправил в ворота соперника три гола, а «Линфилд» сумел ответить только мячом престижа (3:1).

Отметим, что «Линфилд» выступает в квалификации Лиги чемпионов УЕФА на правах действующего победителя ирландской Премьер-Лиги. Минувший розыгрыш турнира команда закончила на первом месте с такими показателями: 24 победы, шесть ничьих и восемь поражений.

«Жальгирис», будучи действующим чемпионом Литвы, лидирует в турнирной таблице. Команда, набрав 41 балл, на два пункта опережает прямого конкурента. Гости грядущего поединка идут на серии из 11 матчей без поражений во всех турнирах.

Информация для ставок

• «Линфилд» забивал и пропускал голы в 6 предыдущих домашних поединках во всех турнирах
• «Жальгирис» забивал минимум два гола в 5 из 6 прошлых матчей на выездах
• В 3 из 5 последних поединков «Жальгириса» прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Учитывая мотивацию хозяев и результативную атаку гостей, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

А любителям рискнуть предлагаем коэффициент 7.10 на победу «Валюра» в домашнем матче ЛЧ против «Динамо» Загреб. В гостях исландцы проиграли всего 2:3, почему бы им не удивить противника дома?

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.41 1.93 1.89 1.53 2.50
Мелбет 1.97 1.87
1XBET 1.97 1.87
BetBoom 2.91 1.41 1.94 1.86 1.55 2.45
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shlomo
shlomo
вчера в 21:26
Гости не проиграют
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