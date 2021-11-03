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«Лион» — «Спарта». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

03 ноября 2021, 20:56

«Лион» сыграет против «Спарты» в рамках четвертого тура Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Лига Европы 2021/2022
Лион
Спарта
3 : 0
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Лион». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 5.00, а победа «Спарты» в 6.70.

Форма команд

«Лион» возглавляет группу А в Лиге Европы. В активе французского клуба — девять баллов. Команда выиграла три матча, ни разу не играла вничью и не проигрывала. У клуба девять забитых и три пропущенных гола.

«Спарта» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе чешского клуба — четыре балла. Команда выиграла один поединок, один раз сыграла вничью и проиграла в одном матче. У «Спарты» четыре забитых и четыре пропущенных мяча в трех играх.

Информация для ставок

● «Лион» выиграл четыре матча из пяти против «Праги»
● У «Лиона» 14 мячей в ворота «Спарты» за пять поединков, в среднем 2.80 гола за игру
● «Прага» забила шесть голов в ворота французского «Лиона»

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85. Дело в том, что команды играли между собой всего пять матчей. но за это время успели наколотить много голов в ворота друг друга. Эти матчи всегда получаются привлекательными для нейтрального болельщика.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.49 2.21 1.70
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Gahi
Gahi
03 ноября в 22:54
Победа команды Лион в этом матче. Удачи
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