«Лион» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.6. Победа «Страсбура» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.2.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Лион» снова погрузился в свои проблемы и не может похвалиться стабильными результатами в чемпионате. Команда занимает низкое для себя восьмое место с 25 баллами и смогла выиграть лишь один тур из пяти последних. На своем поле с одним из аутсайдеров чемпионата, болельщики будут ждать от хозяев только победы. В прошлом туре «Лион» поделил очки с «Нантом» (0:0), а ранее обыграл «Мец» в кубке Франции.
«Страсбур» давно не побеждает в чемпионате и в результате этого не может покинуть зону вылета, которая через некоторое время может принести команде понижение в классе. В активе клуба 12 баллов и при улучшении результатов, у него есть все шансы выбраться из подвала турнирной таблицы. В прошлом туре команда смогла отобрать очки у «Ланса» (2:2), а ранее уступила «Анже» в кубке Франции лишь по пенальти (0:1).
Информация для ставок
- «Лион» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть выездных матчей «Страсбура» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Лион» выиграл три из пяти последних матчей у «Страсбура» при двух ничьих
- Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды выступают нестабильно, но в личных встречах часто забивают друг другу. Предлагаем и в этот раз выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.