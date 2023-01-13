«Лион» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

1673596263

вчера, 10:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.6. Победа «Страсбура» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лион» снова погрузился в свои проблемы и не может похвалиться стабильными результатами в чемпионате. Команда занимает низкое для себя восьмое место с 25 баллами и смогла выиграть лишь один тур из пяти последних. На своем поле с одним из аутсайдеров чемпионата, болельщики будут ждать от хозяев только победы. В прошлом туре «Лион» поделил очки с «Нантом» (0:0), а ранее обыграл «Мец» в кубке Франции.

«Страсбур» давно не побеждает в чемпионате и в результате этого не может покинуть зону вылета, которая через некоторое время может принести команде понижение в классе. В активе клуба 12 баллов и при улучшении результатов, у него есть все шансы выбраться из подвала турнирной таблицы. В прошлом туре команда смогла отобрать очки у «Ланса» (2:2), а ранее уступила «Анже» в кубке Франции лишь по пенальти (0:1).

Информация для ставок

«Лион» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть выездных матчей «Страсбура» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл три из пяти последних матчей у «Страсбура» при двух ничьих

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды выступают нестабильно, но в личных встречах часто забивают друг другу. Предлагаем и в этот раз выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.