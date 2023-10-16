Литва – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

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вчера, 19:07

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. В случае победы Литвы зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.

Форма команд

Сборная Литвы в нынешней квалификации набирала очки, но этого мало чтобы конкурировать за выход из группы. Коллектив добыл лишь пять очков и доигрывает нынешний отборочный турнир для себя и болельщиков. В поединке с лидером своей группы хозяева постараются достойно выглядеть и возможно отличиться забитым мячом. Два последних матча Литвы завершились выездной победой над Болгарией (2:0) и поражением от Сербии (1:3).

Сборная Венгрии смогла на дистанции обойти Сербию в турнирной таблице, однако квалификация еще не завершена. Коллектив идет первым с 13 набранными очками и на три пункта опережает прямого конкурента. В поединке с Литвой от гостей ждут качественной игры и самое главное – нужного результата. Два последних матча Венгрии завершились победой над Сербией (2:1) и ничьей с Чехией (1:1) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

Литва выиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Венгрия не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Венгрия выиграла четыре из пяти последних матчей у Литвы при одной ничьей

Прогноз

Фаворитом этого матча является Венгрия и вряд ли команда Литвы помешает мотивированному сопернику добиться победы. Сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.