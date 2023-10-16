Литва – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. В случае победы Литвы зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.6.
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сегодня, 21:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.87 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.
Форма команд
Сборная Литвы в нынешней квалификации набирала очки, но этого мало чтобы конкурировать за выход из группы. Коллектив добыл лишь пять очков и доигрывает нынешний отборочный турнир для себя и болельщиков. В поединке с лидером своей группы хозяева постараются достойно выглядеть и возможно отличиться забитым мячом. Два последних матча Литвы завершились выездной победой над Болгарией (2:0) и поражением от Сербии (1:3).
Сборная Венгрии смогла на дистанции обойти Сербию в турнирной таблице, однако квалификация еще не завершена. Коллектив идет первым с 13 набранными очками и на три пункта опережает прямого конкурента. В поединке с Литвой от гостей ждут качественной игры и самое главное – нужного результата. Два последних матча Венгрии завершились победой над Сербией (2:1) и ничьей с Чехией (1:1) в товарищеской встрече.
Информация для ставок
- Литва выиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Венгрия не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Венгрия выиграла четыре из пяти последних матчей у Литвы при одной ничьей
Прогноз
Фаворитом этого матча является Венгрия и вряд ли команда Литвы помешает мотивированному сопернику добиться победы. Сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.