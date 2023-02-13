«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2023)

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сегодня, 10:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Эвертона» оценивается по коэффициенту 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Ливерпуль» продолжает разочаровывать своих болельщиков и в последних пяти матчах АПЛ смог выиграть лишь одну игру. Команда занимает низкое для себя десятое место в турнирной таблице с 29 баллами и вряд ли сможет побороться за зону Лиги Чемпионов. В принципиальном дерби с «ирисками» для хозяев важна победа, независимо от турнирного положения. В прошлом матче «Ливерпуль» крупно проиграл «Вулверхэмптону» (0:3), а ранее в кубке ФА уступил «Брайтону» (1:2).

«Эвертон» в последнем матче обыграл «Арсенал» (1:0), что должно было дать команде эмоциональный заряд. Тем не менее, «синие» все еще остаются в зоне вылета, а именно на 18 месте с 18 баллами и отстают на один балл от ближайшего конкурента. До последнего матча с «канонирами», «Эвертон» проиграл в чемпионате «Вест Хэму» (0:2) и «Саутгемптону» (1:2).

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних на своем поле

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл два из трех последних матчей с «Эвертоном»

Прогноз

Оба клуба находятся не в лучших своих кондициях, поэтому зрелищного футбола и большого количества забитых мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.