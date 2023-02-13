«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Эвертона» оценивается по коэффициенту 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Ливерпуль» продолжает разочаровывать своих болельщиков и в последних пяти матчах АПЛ смог выиграть лишь одну игру. Команда занимает низкое для себя десятое место в турнирной таблице с 29 баллами и вряд ли сможет побороться за зону Лиги Чемпионов. В принципиальном дерби с «ирисками» для хозяев важна победа, независимо от турнирного положения. В прошлом матче «Ливерпуль» крупно проиграл «Вулверхэмптону» (0:3), а ранее в кубке ФА уступил «Брайтону» (1:2).
«Эвертон» в последнем матче обыграл «Арсенал» (1:0), что должно было дать команде эмоциональный заряд. Тем не менее, «синие» все еще остаются в зоне вылета, а именно на 18 месте с 18 баллами и отстают на один балл от ближайшего конкурента. До последнего матча с «канонирами», «Эвертон» проиграл в чемпионате «Вест Хэму» (0:2) и «Саутгемптону» (1:2).
Информация для ставок
- «Эвертон» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних на своем поле
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ливерпуль» выиграл два из трех последних матчей с «Эвертоном»
Прогноз
Оба клуба находятся не в лучших своих кондициях, поэтому зрелищного футбола и большого количества забитых мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.