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«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2023)

сегодня, 10:11
Эвертон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Эвертона» оценивается по коэффициенту 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.714.065.16
1XBET 1.72 4.24 5.05

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Ливерпуль» продолжает разочаровывать своих болельщиков и в последних пяти матчах АПЛ смог выиграть лишь одну игру. Команда занимает низкое для себя десятое место в турнирной таблице с 29 баллами и вряд ли сможет побороться за зону Лиги Чемпионов. В принципиальном дерби с «ирисками» для хозяев важна победа, независимо от турнирного положения. В прошлом матче «Ливерпуль» крупно проиграл «Вулверхэмптону» (0:3), а ранее в кубке ФА уступил «Брайтону» (1:2).

«Эвертон» в последнем матче обыграл «Арсенал» (1:0), что должно было дать команде эмоциональный заряд. Тем не менее, «синие» все еще остаются в зоне вылета, а именно на 18 месте с 18 баллами и отстают на один балл от ближайшего конкурента. До последнего матча с «канонирами», «Эвертон» проиграл в чемпионате «Вест Хэму» (0:2) и «Саутгемптону» (1:2).

Информация для ставок

  • «Эвертон» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних на своем поле
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ливерпуль» выиграл два из трех последних матчей с «Эвертоном»

Прогноз

Оба клуба находятся не в лучших своих кондициях, поэтому зрелищного футбола и большого количества забитых мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.27 1.37 2.11 1.81 1.66 2.35
1XBET 2.17 1.81
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:46
Трудный прогноз на этот матч есть ряд причин которые могут повлиять на результат игры. Гостям нужно выбираться из красной зоны и они доказали что способны добиться успеха обыграли лидера чемпионата команду "Арсенал". У Ливерпуля свои сложности ожидают помимо этой игры, им нужно держать в уме субботнию игру в гостях с "Астон Вилла", а уже во вторник в рамках Лиги Чемпионов принимать Мадридский "Реал". Так что нужно силы рассчитать и результат положительный показать. Прогноз скорее всего ничья в этой игре.
Neuron0037
Neuron0037
сегодня в 11:11
Ливерпуль победит, но не легко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:42
Ливерпуль совсем поплыл,но я верю в победу! И тб 2,5
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