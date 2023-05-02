«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2023)

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сегодня, 16:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Фулхэма» оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.01. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал 13 из 15 очков в последних пяти матчах чемпионата Англии и пытается вернуть упущенное в первой половине сезона. Сейчас «красные» занимают пятое место с 56 очками, но отрыв от «Манчестер Юнайтед» составляет семь баллов и на одну сыгранную игру больше соперника. В прошлом туре «Ливерпуль» выиграл результативный матч с «Тоттенхэмом» (4:3), а ранее переиграл на выезде «Вест Хэм» (2:1).

«Фулхэм» однозначно провалил концовку сезона в АПЛ , но ранее добытые баллы не позволят команде скатиться до зоны вылета. На данный момент коллектив располагается на 10 месте с 45 баллами и отстают от ближайшего соперника на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата Англии «Фулхэм» уступил на своем поле «Манчестер Сити» (1:2), а ранее минимально проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Фулхэм» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков

«Ливерпуль» не может выиграть уже три встречи подряд «Фулхэму»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле кризисного соперника и оставить себе теоретические шансы на четвертое место. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.