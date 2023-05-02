Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2023)

сегодня, 16:01
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Фулхэма» оценивается по коэффициенту 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.276.5010.02
Pari 1.25 6.50 10.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.01. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал 13 из 15 очков в последних пяти матчах чемпионата Англии и пытается вернуть упущенное в первой половине сезона. Сейчас «красные» занимают пятое место с 56 очками, но отрыв от «Манчестер Юнайтед» составляет семь баллов и на одну сыгранную игру больше соперника. В прошлом туре «Ливерпуль» выиграл результативный матч с «Тоттенхэмом» (4:3), а ранее переиграл на выезде «Вест Хэм» (2:1).

«Фулхэм» однозначно провалил концовку сезона в АПЛ, но ранее добытые баллы не позволят команде скатиться до зоны вылета. На данный момент коллектив располагается на 10 месте с 45 баллами и отстают от ближайшего соперника на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата Англии «Фулхэм» уступил на своем поле «Манчестер Сити» (1:2), а ранее минимально проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не проигрывает уже шесть матчей подряд
  • «Фулхэм» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков
  • «Ливерпуль» не может выиграть уже три встречи подряд «Фулхэму»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле кризисного соперника и оставить себе теоретические шансы на четвертое место. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.47 2.22 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:40
С одной стороны Ливерпуль, стремящийся в топ-4, а с другой Фулхэм, который надежно засел в середине турнирной таблицы, и по сути, уже мало на что претендующий. Команда Клоппа на ходу, и сбавлять обороты однозначно не намерена, да и ко всему прочему, Ливерпуль за 16-ть домашних туров АПЛ победил аж 11-ть раз. И как показывает практика, в последнее время успехи "Красных" без голов не обоходятся. А как может быть иначе? Когда играет 3-я команда чемпионата по результативности. На счету Ливерпуля за 33 тура аж 65 забитых голов. Больше моментов реализовали только лидирующие Арсенал и Манчестер Сити.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 