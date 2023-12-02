«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

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сегодня, 16:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа «Фулхэма» оценивается по коэффициенту 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Ливерпуль» не может похвастаться стабильными победами, но команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и заработала уже 28 очков. «Красные» отстают от лидера всего на два балла, поэтому предстоящий матч очень важен для них, ведь терять очки на данном отрезке сезона очень нежелательно. Два последних матча «Ливерпуля» завершились разгромом ЛАСК в Лиге Европы (4:0) и ничьей с «Манчестер Сити» в АПЛ (1:1).

«Фулхэм» показывает средние результаты, но положение команды вряд ли устраивает болельщиков и руководство. Коллектив идет только на 14 месте и набрал 14 очков, уступая сразу двум конкурентам по дополнительным показателям. Любой результат кроме поражения устроит гостей и будет считаться небольшой сенсацией. В прошлом туре «Фулхэм» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (3:2), а ранее уступил на выезде «Астон Вилле» (1:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл 11 матчей подряд на своем стадионе

«Фулхэм» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл два из пяти последних матчей у «Фулхэма» при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последнее время в личных встречах команд преобладает низовой футбол, и мы предлагаем этим воспользоваться, выбрав ставку ТМ 3.5. Сделать это можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.