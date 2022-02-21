«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.02.2022)

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вчера, 16:55

В среду, 23 февраля 2022 года состоится поединок «Ливерпуль — Лидс Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Энфилд Роуд» в Ливерпуле в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Ливерпуль». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.16. Ничейный исход оценивается в 7.80. Также можно поставить на победу «Лидса» по 16.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.92.

Форма команд

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 57 баллов. У команды 17 побед, шесть ничьих и два поражения. Коллектив забил 64 гола и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Ливерпуль» выглядит очень хорошо и регулярно побеждает — три очка с «Норвичем» 3:1, а также победы над «Бёрнли» 0:1 и над «Лестером» 2:0.

«Лидс Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Лидс» выглядит очень плохо, клуб регулярно проигрывает и теряет драгоценные баллы — поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4, а также от «Эвертона» 3:0 и ничейный исход с «Астон Виллой» 3:3.

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает вот уже 11 матчей кряду

«Лидс» не побеждает четыре матча кряду

«Ливерпуль» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 2.20. «Лидс» в этом сезоне забивает и пропускает очень много голов, этот матч не станет исключением.