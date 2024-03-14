«Ливерпуль» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Спарты» оценивается по коэффициенту 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ливерпуль» на днях сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), хотя мог побеждать и позволил догнать себя «Арсеналу» по очкам в чемпионате. Все это волнует мерсисайдцев куда больше, чем Лига Европы, ведь в первой встрече со «Спартой» была одержана разгромная победа (5:1) и практически решен вопрос с выходом в 1/4 финала турнира. Наверняка Юрген Клопп даст поиграть некоторым резервным игрокам при таком преимуществе.

«Спарта» откровенно провалила первый поединок и после такого крупного счета в пользу англичан, рассчитывать особо не на что. Тем не менее, чешский клуб постарается выглядеть на «Энфилде» более достойно и отметиться забитым мячом. В чемпионате своей страны «Спарта» также получила разгромное поражение на выезде от «Виктории» Пльзень (0:4) и теперь лидирует с отрывом от «Славии» всего в один балл.

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спарта» не может выиграть уже четыре матча подряд в основное время

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и победами «Ливерпуля»

Прогноз

После такого крупного счета в первом тайме, вряд ли команды будут играть в слишком закрытый футбол, поэтому место для нескольких мячей в этом поединке найдется. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.