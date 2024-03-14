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«Ливерпуль» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

вчера, 10:25
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Спарты» оценивается по коэффициенту 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Лига Европы 2023/2024
Ливерпуль
Спарта
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
6 : 1
завершен
вчера, 23:00
5 - 1
Первый матч
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ливерпуль» на днях сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), хотя мог побеждать и позволил догнать себя «Арсеналу» по очкам в чемпионате. Все это волнует мерсисайдцев куда больше, чем Лига Европы, ведь в первой встрече со «Спартой» была одержана разгромная победа (5:1) и практически решен вопрос с выходом в 1/4 финала турнира. Наверняка Юрген Клопп даст поиграть некоторым резервным игрокам при таком преимуществе.

«Спарта» откровенно провалила первый поединок и после такого крупного счета в пользу англичан, рассчитывать особо не на что. Тем не менее, чешский клуб постарается выглядеть на «Энфилде» более достойно и отметиться забитым мячом. В чемпионате своей страны «Спарта» также получила разгромное поражение на выезде от «Виктории» Пльзень (0:4) и теперь лидирует с отрывом от «Славии» всего в один балл.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Спарта» не может выиграть уже четыре матча подряд в основное время
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и победами «Ливерпуля»

Прогноз

После такого крупного счета в первом тайме, вряд ли команды будут играть в слишком закрытый футбол, поэтому место для нескольких мячей в этом поединке найдется. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
wwhqbg8hw652
wwhqbg8hw652
вчера в 15:56
“Ливерпуль” выглядит явным фаворитом в предстоящем матче Лиги Европы против “Спарты”. Команда играет дома и имеет хорошую статистику выступлений на своем поле. Коэффициент на их победу составляет 1.32, что делает эту ставку очень привлекательной. Однако, нельзя забывать, что футбол - это игра сюрпризов, и даже аутсайдеры могут преподнести сюрприз. Возможно, стоит рассмотреть вариант ставки на “обе забьют” или на тотал больше голов.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:58
Понятное дело, что прям сливать этот матч Ливерпуль не станет. А вот дать порезвиться здесь ближайшему резерву немецкий коач "красных" обязательно даст. Конечно, можно справедливо возразить, ну а Спарте то теперь зачем выкладываться. А определенно есть зачем. Хотя бы с целью еще больше засветить своих игроков для выгодной продажи в поп-чемпионаты. Ведь чешские исполнители традиционно пользуются хорошим спросом на футбольном рынке. Так что активный атакующий стиль со стороны "спартанцев" нам тут практически обеспечен. По другому нынешняя СП сейчас и не выступает. А посему жду здесь гол-голы со стороны славян, вместе со ставкой на ИТБ 2 (1), за очень привлекательный кф.
Гость
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