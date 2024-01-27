«Лорьян» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

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вчера, 10:42

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05

Форма команд

«Лорьян» имеет длинную серию из поражений и совершенно заслуженно идет на последнем месте в Лиге 1. Команда набрала лишь 12 очков и отстает от ближайшего конкурента на два балла, поэтому все еще можно исправить, если тренерский штаб перестроит игру команды и внесет дополнительные изменения. Два своих последних поединка «Лорьян» проиграл «Лиллю» в чемпионате (0:3) и «Сошо» в кубке Франции (1:2).

«Гавр» проводит очень добротный сезон как для команды, которая только в этом сезоне вернулась в Лигу 1. Команда занимает 11 место с 22 баллами и опережает ближайшего соперника уже на четыре пункта. Гости могут воспользоваться кризисом «Лорьяна» и побороться за важную выездную победу. В прошлом матче в рамках кубка Франции «Гавр» прошел «Шатору» (1:0), а ранее в Лиге 1 одолел «Лион» (3:1).

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Гавр» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лорьян» выиграл два из пяти последних матчей с «Гавром»

Прогноз

«Гавр» выглядит на данный момент более стабильно и уверенно. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6.