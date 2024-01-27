«Лорьян» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
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сегодня, 17:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05
Форма команд
«Лорьян» имеет длинную серию из поражений и совершенно заслуженно идет на последнем месте в Лиге 1. Команда набрала лишь 12 очков и отстает от ближайшего конкурента на два балла, поэтому все еще можно исправить, если тренерский штаб перестроит игру команды и внесет дополнительные изменения. Два своих последних поединка «Лорьян» проиграл «Лиллю» в чемпионате (0:3) и «Сошо» в кубке Франции (1:2).
«Гавр» проводит очень добротный сезон как для команды, которая только в этом сезоне вернулась в Лигу 1. Команда занимает 11 место с 22 баллами и опережает ближайшего соперника уже на четыре пункта. Гости могут воспользоваться кризисом «Лорьяна» и побороться за важную выездную победу. В прошлом матче в рамках кубка Франции «Гавр» прошел «Шатору» (1:0), а ранее в Лиге 1 одолел «Лион» (3:1).
Информация для ставок
- «Лорьян» проиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Гавр» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Лорьян» выиграл два из пяти последних матчей с «Гавром»
Прогноз
«Гавр» выглядит на данный момент более стабильно и уверенно. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6.