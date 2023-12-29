«Лутон Таун» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

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вчера, 10:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа «Лутон Таун» оценивается по 6.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Лутон Таун» старается цепляться за очки, но покинуть зону вылета команде еще не удалось. Клуб располагается на 18 месте с 15 очками и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече хозяев ждет сложный соперник, где набрать очки будет крайне непросто, но возможно. Два последних матча «Лутон Таун» завершились победой над «Шеффилд Юнайтед» (3:2) и успехом с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Челси» стал больше выигрывать, но в целом ситуация в клубе остается непростая. «Аристократы» идут лишь на 10 месте с 25 очками и на 11 пунктов отстает от зоны еврокубков. Чтобы улучшить свое положение гостям необходимо побеждать аутсайдера и набирать очень важные очки в турнирную таблицу АПЛ . В прошлом туре «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас» (2:1), а ранее с тем же счетом проиграл «Вулверхэмптону» (1:2).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только четыре матча из десяти последних в основное время

Четыре из пяти домашних встреч «Лутон Таун» завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Лутон Таун»

Прогноз

«Челси» сильнее своего соперника даже в таком разобранном состоянии, в котором находится клуб. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.