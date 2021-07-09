«Мальме» — «Сириус»: прогноз на матч чемпионата Швеции (10.07.2021)

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вчера, 20:25

В рамках 10-го тура Высшей лиги Швеции «Мальме» на стадионе «Элада» примет «Сириус».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают «Мальме» очевидным фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 1.37. Вероятность успеха «Сириуса» оценивается в 8.00, а ничья доступна на отметке 5.20.

Также букмекер считает, что нас ожидает результативный матч с забитыми голами. Заключить пари на ТБ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

«Мальме» в недавно стартовавшем розыгрыше чемпионата Швеции пока не блещет стабильностью. Сыграв десять матчей, команда успела потерпеть два поражения и дважды сыграть вничью, одержав шесть побед.

20 набранных очков располагают «Мальме» на второй позиции рейтинга. Команда уступает лидеру «Юргордену», у которого на один проведенный поединок меньше. В минувшем туре Высшей лиги «Мальме» проиграл в гостях «Норрчепингу» (2:3), а седьмого июля команда добилась минимальной победы над ФК «Ригой» (1:0) в квалификации Лиги чемпионов.

«Сириус», проводящий уже третий кряду сезон в Высшей лиге, выступает на привычном для себя уровне. Команда, которая недавно отпустила в тульский «Арсенал» своего игрока, набрала 12 очков за девять туров и расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В последней игре чемпионата «сине-черные» добились третьей победы в лиге.

Информация для ставок

• В 10 сыгранных дуэлях соперников 8 побед одержал «Мальме», дважды команды сыграли вничью

• В 4 из 5 предыдущих встреч команд на поле «Мальме» прошла ставка на ТБ (2,5)

• 3 последних гостевых матча «Сириуса» в чемпионате завершались на ТБ (2,5)

Прогноз