«Мальме» — «Сириус»: прогноз на матч чемпионата Швеции (10.07.2021)

В рамках 10-го тура Высшей лиги Швеции «Мальме» на стадионе «Элада» примет «Сириус».
|
4 : 0
завершен
сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают «Мальме» очевидным фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 1.37. Вероятность успеха «Сириуса» оценивается в 8.00, а ничья доступна на отметке 5.20.
Также букмекер считает, что нас ожидает результативный матч с забитыми голами. Заключить пари на ТБ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.
Форма команд
«Мальме» в недавно стартовавшем розыгрыше чемпионата Швеции пока не блещет стабильностью. Сыграв десять матчей, команда успела потерпеть два поражения и дважды сыграть вничью, одержав шесть побед.
20 набранных очков располагают «Мальме» на второй позиции рейтинга. Команда уступает лидеру «Юргордену», у которого на один проведенный поединок меньше. В минувшем туре Высшей лиги «Мальме» проиграл в гостях «Норрчепингу» (2:3), а седьмого июля команда добилась минимальной победы над ФК «Ригой» (1:0) в квалификации Лиги чемпионов.
«Сириус», проводящий уже третий кряду сезон в Высшей лиге, выступает на привычном для себя уровне. Команда, которая недавно отпустила в тульский «Арсенал» своего игрока, набрала 12 очков за девять туров и расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В последней игре чемпионата «сине-черные» добились третьей победы в лиге.
Информация для ставок
• В 10 сыгранных дуэлях соперников 8 побед одержал «Мальме», дважды команды сыграли вничью
• В 4 из 5 предыдущих встреч команд на поле «Мальме» прошла ставка на ТБ(2,5)
• 3 последних гостевых матча «Сириуса» в чемпионате завершались на ТБ(2,5)
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Бетсити.