«Мальорка» – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2023)

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вчера, 10:23

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Мальорки», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Мальорка» провела неплохой сезон, как для команды, которая только вернулась в Ла Лигу. На данный момент коллектив занимает 12 место с 44 баллами и на четыре пункта опережает «Валенсию». Обе команды досрочно сохранили свои места на следующий сезон и результат матча повлияет только на их распределение в турнирной таблице. Два последних матча «Мальорки» завершились крупным поражением от «Альмерии» (0:3) и минимальной домашней победой с «Кадисом» (1:0).

«Валенсия» еще два месяца назад находилась рядом с зоной вылета, но 10 набранных очков в пяти последних турах вернули команду в середину таблицы Ла Лиги, а именно на 13 место с 40 баллами. Команда может побороться за строчку выше, но для этого необходимо переиграть «Мальорку» на ее же стадионе. В прошлом туре «Валенсия» минимально обыграла мадридский «Реал» (1:0), а ранее одолела на выезде «Сельту» (2:1).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» проиграла восемь из десяти последних поединков на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.55 и сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в букмекерской конторе Лига Ставок.