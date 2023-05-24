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«Мальорка» – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2023)

вчера, 10:23
Валенсия

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Мальорки», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.503.002.45
Pari 3.40 2.95 2.40

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 по 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Мальорка» провела неплохой сезон, как для команды, которая только вернулась в Ла Лигу. На данный момент коллектив занимает 12 место с 44 баллами и на четыре пункта опережает «Валенсию». Обе команды досрочно сохранили свои места на следующий сезон и результат матча повлияет только на их распределение в турнирной таблице. Два последних матча «Мальорки» завершились крупным поражением от «Альмерии» (0:3) и минимальной домашней победой с «Кадисом» (1:0).

«Валенсия» еще два месяца назад находилась рядом с зоной вылета, но 10 набранных очков в пяти последних турах вернули команду в середину таблицы Ла Лиги, а именно на 13 место с 40 баллами. Команда может побороться за строчку выше, но для этого необходимо переиграть «Мальорку» на ее же стадионе. В прошлом туре «Валенсия» минимально обыграла мадридский «Реал» (1:0), а ранее одолела на выезде «Сельту» (2:1).

Информация для ставок

  • «Мальорка» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Валенсия» проиграла восемь из десяти последних поединков на выезде
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.55 и сделать ставку на тотал больше 1.5 мяча в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.06 1.47 2.82 1.21 4.78
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:16
Мой выбор на этот матч 1Х - хозяева не проиграют. В последний раз Мальорка уступала на своём поле в рамках Ла Лиги в начале марта, больше двух месяцев назад. После этого дома одержали две победы (над Хетафе 3-1 и Кадисом 1-0) и трижды сыграли в ничью (с Осасуной, Реалом Сосьедад и Атлетиком из Бильбао). Поединки на чужих полях - это самая слабая сторона Валенсии. Победы в гостях команда добывает крайне редко, а по набранным на выезде очкам входит в число пяти худших коллективов лиги. В первом круге Мальорка даже на "Месталье" взяла верх над данным соперником (2-1). Думаю, и на своём поле подопечные Хавьер Агирре зацепят как минимум ничью.
Гость
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