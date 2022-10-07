«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (08.10.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.12. Поставить на «Саутгемптон» можно по 19, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Манчестер Сити» идет практически без потерь за последний месяц, но все еще отстает от лидера на один пункт. Тем не менее, подопечные Пепа Гвардиолы выглядят бесспорными фаворитами чемпионата, особенно учитывая провал «Ливерпуля». В прошлом поединке Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» (5:0), а в чемпионате команда переиграла «Манчестер Юнайтед» (6:3).

«Саутгемптон» не радует болельщиков результатами и очень близко находится к зоне вылета, что со временем может преобразоваться в большие проблемы. Команда идет на 16 месте с семью баллами и мало набирает в последних турах. В предстоящем матче шансы на успех также минимальны, поэтому футболисты постараются достойно смотреться на фоне чемпиона Англии. Два последних матча «святых» закончились поражениями от «Эвертона» (1:2) и «Астон Виллы» (0:1).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» выиграл 12 последних домашних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл только три матча из пяти последних матчей у «Саутгемптона»

Прогноз

«Саутгемптон» часто создает проблемы «Манчестер Сити», однако мы предполагаем, что в этот раз у «горожан» не будет проблем в этот раз. Предлагаем сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.