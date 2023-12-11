«Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают мюнхенский клуб. Коэффициент на победу «Баварии» составляет 2.4. Поставить на англичан можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» оказался готов бороться не столько с «Баварией» в этой группе, сколько с остальными участками. В активе «красных дьяволов» четыре пункта и единственный вариант попасть в плей-офф Лиги Чемпионов — это победа в своем матче и ничья в параллельном, во что верится с большим трудом. В прошлом туре команда позорно проиграла на своем поле «Борнмуту» (0:3), а ранее с трудом одолела «Челси» (2:1).

«Бавария» уверенно выиграла свою группу еще после четвертого тура, но разгром от «Айнтрахта» (1:5) в чемпионате настораживает болельщиков. Тем не менее, команда просто доигрывает групповой турнир и результат не имеет турнирного значения. Все же немецкий гранд наверняка будет играть практически сильнейшим составом и постарается не оставить шансов «Манчестер Юнайтед» зацепиться за плей-офф. Еще в одной недавней встрече «Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл всего четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» проиграла два матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл три последних встречи с «Баварией»

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и играют в открытый футбол. Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет результативным и интересным для болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.