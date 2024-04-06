«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (07.04.2024)

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сегодня, 12:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Ливерпуль». Коэффициент на победу «красных» составляет 1.68. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.42.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» играет очень нестабильно и шансов побороться за четвертое место становится все меньше. Команда занимает седьмое место с 48 баллами и отстает на девять пунктов от ближайшего соперника. Тем не менее, хозяева могут косвенно вклиниться в борьбу за чемпионство и помешать «Ливерпулю» сохранить лидерство в АПЛ . Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились поражением на последних минутах от «Челси» (3:4) и ничьей с «Брентфордом» (1:1).

«Ливерпуль» играет на пределах возможностей и некоторые матчи буквально спасал на последних минутах. Команда лидирует в чемпионате Англии с 70 баллами и опережает «Арсенал» всего на два пункта, а «Манчестер Сити» на три очка. В случае потери очков с «красными дьяволами», гости с большой вероятностью уступят первое место, поэтому они максимально настроены и мотивированы на победу. В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (3:1), а ранее вырвал победу у «Брайтона» (2:1).3

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл только один матч из пяти последних с «Манчестер Юнайтед»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Ливерпуль» на данный момент гораздо сильнее своего соперника и сможет набрать важные баллы, чтобы сохранить лидерство. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.