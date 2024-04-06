«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (07.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Ливерпуль». Коэффициент на победу «красных» составляет 1.68. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.
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завтра, 17:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.42.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» играет очень нестабильно и шансов побороться за четвертое место становится все меньше. Команда занимает седьмое место с 48 баллами и отстает на девять пунктов от ближайшего соперника. Тем не менее, хозяева могут косвенно вклиниться в борьбу за чемпионство и помешать «Ливерпулю» сохранить лидерство в АПЛ. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились поражением на последних минутах от «Челси» (3:4) и ничьей с «Брентфордом» (1:1).
«Ливерпуль» играет на пределах возможностей и некоторые матчи буквально спасал на последних минутах. Команда лидирует в чемпионате Англии с 70 баллами и опережает «Арсенал» всего на два пункта, а «Манчестер Сити» на три очка. В случае потери очков с «красными дьяволами», гости с большой вероятностью уступят первое место, поэтому они максимально настроены и мотивированы на победу. В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (3:1), а ранее вырвал победу у «Брайтона» (2:1).3
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» выиграл только один матч из пяти последних с «Манчестер Юнайтед»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Ливерпуль» на данный момент гораздо сильнее своего соперника и сможет набрать важные баллы, чтобы сохранить лидерство. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.