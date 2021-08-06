«Маритиму» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2021)

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вчера, 22:05

В рамках стартового тура чемпионата Португалии «Маритиму» на своем поле сыграет против «Браги». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 7 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостевую команду. Поставить на победу «Браги» можно по коэффициенту 1.76, ничья находится на отметке 4.55, а победа «Маритиму» доступна по коэффициенту 4.55.

Также букмекер небольшое предпочтение отдают верховому исходу противостояния. Ставки на ТБ (2,5) идут по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Прошлый сезон в португальской лиге «Маритиму» провел без выдающихся результатов. Обезопасив себя от борьбы за выживание, команда пришла к финишу на 15-м месте, набрав за четыре последних тура всего два очка. В новой кампании хозяева грядущей встречи уже отметились негативным исходом. Домашнее поражение от «Боавишты» (0:1) выбило «Маритиму» из Кубка португальской лиги на первом этапе.

«Брага» занесла себе в актив завоевание Кубка Португалии в прошлом сезоне. В титульном поединке «оружейники» победили «Бенфику» (2:0). В чемпионате страны команда не смогла попасть в призовую тройку из-за смазанной концовки. 31 июля футболисты «Браги» уступили «Спортингу» в матче за Суперкубок страны (1:2).

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых встреч команд прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

(2,5) и ОБЗ «Маритиму» не побеждал в 3 последних матчах на своем поле

«Брага» не выигрывала в 5 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

На своем поле «Маритиму» периодически дает достойный отпор фаворитам. Учитывая, что у «Браги» на финише прошлого сезона были солидные проблемы с защитой, сегодня хозяева могут претендовать на результативные удары. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в БК Мелбет доступна по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предсказали результативный матч в другом противостоянии в рамках чемпионата Португалии.