«Марсель» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 11:26

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Тоттенхэм», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать успех хозяев можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Марсель» выиграл только две игры из пяти туров Лиги Чемпионов и находится на последнем месте с шестью баллами. Тем не менее, отставание от лидера составляет всего два балла, поэтому в случае победы в предстоящей встрече, команда гарантированно выходит в плей-офф. В матче Лиги 1 «Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2), а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Айнтрахту» Ф (1:2).

«Тоттенхэм» для экспертов казался лидером группы, который заранее сможет забронировать себе путевку в плей-офф. Тем не менее, несмотря на лидерство «шпор» и восемь набранных очков, лондонцам необходимо побеждать, чтобы пройти дальше. В некоторых ситуациях команду устроит и ничья. В матче прошлого тура АПЛ подопечные Антонио Конте обыграли на выезде «Борнмут» (3:2), а в Лиге Чемпионов сыграли вничью со «Спортингом» (1:1).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Шесть из восьми выездных поединков «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мяча

«Марсель» забивал в семи из десяти домашних матчах во всех турнирах

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