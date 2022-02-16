«Майнц» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (18.02.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Майнц» выступает с переменным успехом и выше середины турнирной таблицы не может подняться, набрав семь очков в последних пяти турах. Команда занимает девятое место и набрала 31 балл. Предстоящий матч с «Байером», будет очень сложным, ведь соперник с находится в отличной форме и даже ничейный результат будет положительным. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (31:24). В двух прошлых поединках «Майнц» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) и обыграл «Хоффенхайм» (2:0).

Клуб из Леверкузена показал лучший результат во всем чемпионате за последние пять туров и набрал 13 очков. «Байер» заслуженно идет на третьем месте, имея в активе 41 балл и опережает ближайшего соперника уже на сем пунктов. Чтобы побороться за более высокие места, коллективу необходимо выигрывать все следующие матчи, что сделать будет не так просто, однако сохранить свою позицию ему вполне по силам. В прошлом туре «Байер» обыграл «Штутгарт» (4:2), а ранее неожиданно разгромил «Боруссию» Д на выезде (5:2).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» выиграл четыре последних поединка в Бундеслиге

«Байер» выиграл семь из восьми последних матчей у «Майнца»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится на ходу и постарается не прерывать свою победную серию в чемпионате. Предполагаем, что гости смогут одержать победу в один-два мяча. Сделать ставку на клуб из Леверкузена можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.