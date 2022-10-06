«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

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вчера, 12:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Майнца» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Майнц» в последний месяц очень неуверенно выступает в Бундеслиге и одержал всего одну победу в пяти турах. Это опустило команду вниз по турнирной таблице и сейчас она занимает 12 место с 11 баллами. Несмотря на соседство с нынешним соперником по очкам, хозяевам будет сложно, ведь «РБ Лейпциг» в последнее время возвращается к былой форме. Два последних матча «Майнца» завершились поражениями от «Фрайбурга» (1:2) в чемпионате и товарищеском матче от «Карлсруэ» (2:5).

«РБ Лейпциг» после прихода Марко Розе понемногу добавляет в своей игре и на днях набрал первые очки в Лиге Чемпионов. В Бундеслиге ситуация остается неприятной, ведь команда идет на 11 месте с 11 баллами, поэтому предстоящая игра очень важна нее. В Лиге Чемпионов «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Селтик» (3:1), а в чемпионате разгромил «Бохум» (4:0).

Информация для ставок

«Майнц» не побеждает уже четыре игры подряд

Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» выиграл два из трех последних матчей с «РБ Лейпциг»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Команды демонстрируют интересный футбол, поэтому мы предполагаем, увидеть большое количество забитых мячей, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.