Швеция – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на финал плей-офф квалификации ЧМ 2026 Швеция – Польша, который состоится 31 марта 2026 года.

Швеция

Сборная Швеции провела очень мощный поединок с Украиной а Дьокереш оформил в этой игре хет-трик. Шведскую сборную многие недооценивали, но вот она вышла в финал плей-офф и сыграет с Польшей. Пара примерно равная, но теперь Швеция будет играть на своем поле и это наверняка даст ей преимущество, которое хозяевам останется реализовать.

Два последних матча сборной Швеции завершились победой над Украиной (3:1) и ничьей со Словенией (1:1).

Польша

Сборная Польши играла на своем поле с Албанией в прошлом раунде и в первом тайме складывалось впечатление, что все пошло не по плану. Тем не менее, коллективу удалось исправить положение и даже вырвать победу, избежав дополнительного времени. В выездной игре со Швецией, гостям уже нечего терять, а для Роберта Левандовски этот турнир может стать последним в карьере, если поляки все-таки пробьются туда.

Два последних матча Польши завершились победами над Албанией (2:1) и на выезде Мальтой (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Швеция – 2.02

Ничья – 3.4

Победа Польша – 3.9

Статистика

Сборная Швеции выиграла лишь один поединок из семи последних во всех турнирах

Польша выиграла лишь четыре матча из десяти последних на выезде в основное время

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились победой Швеции

Прогноз