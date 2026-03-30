Швеция – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на финал плей-офф квалификации ЧМ 2026 Швеция – Польша, который состоится 31 марта 2026 года.
Швеция
Сборная Швеции провела очень мощный поединок с Украиной а Дьокереш оформил в этой игре хет-трик. Шведскую сборную многие недооценивали, но вот она вышла в финал плей-офф и сыграет с Польшей. Пара примерно равная, но теперь Швеция будет играть на своем поле и это наверняка даст ей преимущество, которое хозяевам останется реализовать.
Два последних матча сборной Швеции завершились победой над Украиной (3:1) и ничьей со Словенией (1:1).
Польша
Сборная Польши играла на своем поле с Албанией в прошлом раунде и в первом тайме складывалось впечатление, что все пошло не по плану. Тем не менее, коллективу удалось исправить положение и даже вырвать победу, избежав дополнительного времени. В выездной игре со Швецией, гостям уже нечего терять, а для Роберта Левандовски этот турнир может стать последним в карьере, если поляки все-таки пробьются туда.
Два последних матча Польши завершились победами над Албанией (2:1) и на выезде Мальтой (3:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа Швеция – 2.02
- Ничья – 3.4
- Победа Польша – 3.9
Статистика
- Сборная Швеции выиграла лишь один поединок из семи последних во всех турнирах
- Польша выиграла лишь четыре матча из десяти последних на выезде в основное время
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились победой Швеции
Прогноз
Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.02. Предполагаем, что Швеция осознала какой имеет шанс попасть на ЧМ 2026 и на своем поле уже никому его не отдаст.