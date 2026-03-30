Чехия – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на финал плей-офф квалификации ЧМ 2026 Чехия – Дания, который состоится 31 марта 2026 года.
Чехия
Сборная Чехии с большим трудом прошла в прошлом раунде сборную Ирландии и для этого потребовалась серия пенальти. Тем не менее, команда играет в финале со сборной Дании и не является фаворитом, несмотря на то, что играет на своем стадионе. Тем не менее, на отдельный матч можно настроиться и всех болельщиков ждет интересная встреча с драматичной концовкой.
Дания
Сборная Дании в первом тайме прошлого поединка с Северной Македонией не могла открыть счет, но во втором тайме смогла дожать соперника и теперь сыграет на выезде с Чехией и эту пару можно назвать одной из самых равных пар в финале плей-офф квалификации. Тем не менее, Дания является фаворитом и намерена доказать свою силу, несмотря что для нее это будет выездной поединок.
Два последних матча Дании завершились разгромом Северной Македонии (4:0) и поражением на выезде от Шотландии (2:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа Чехия – 4.5
- Ничья – 3.2
- Победа Дания – 2.05
Статистика
- Сборная Чехии проиграла лишь два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча Дании в гостях завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Дании, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Обе сборные теоретически заслуживают место на ЧМ 2016, но более стабильной является Дания и она с большей вероятностью одержит победу.