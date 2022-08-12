«Майнц» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2022)

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сегодня, 16:17

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Унион», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Майнц» стартовал в новом сезоне с победы и постарается развить свой успех в ближайших поединках. Команда рассчитывает побороться за место в еврокубках, однако сейчас о ее шансах говорить слишком рано. Матч с «Унионом» будет сложным, поэтому от футболистов потребуется полная самоотдача и игровая дисциплина. В первом туре «Майнц» обыграл «Бохум» (2:1), а в кубке страны прошел «Эрцгебирге» (3:0).

«Унион» зарекомендовал себя как крепкую команду, которая на протяжении последних лет закрепилась в середине турнирной таблицы и даже играла в Лиге Конференций. Команда выиграла в столичном дерби у «Герты» (3:1) и только в дополнительное время обыграли «Хемнитцер» (2:1) в кубке Германии.

Информация для ставок

«Унион» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Майнц» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Унион» обыграл «Майнц» в последних трех матчах из четырех

Три из четырех встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды стартовали с побед и теперь постараются зацепиться за очки во втором туре. Предполагаем, что матч закончится ничейным результатом, поставить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2.