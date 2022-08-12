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«Майнц» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2022)

сегодня, 16:17
Майнц

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Унион», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Майнц
Унион
Выигрыш
- : -
14 августа 2022, 16:30
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.323.303.47
Лига Ставок 2.28 3.30 3.35
Мелбет 2.29 3.36 3.54

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Майнц» стартовал в новом сезоне с победы и постарается развить свой успех в ближайших поединках. Команда рассчитывает побороться за место в еврокубках, однако сейчас о ее шансах говорить слишком рано. Матч с «Унионом» будет сложным, поэтому от футболистов потребуется полная самоотдача и игровая дисциплина. В первом туре «Майнц» обыграл «Бохум» (2:1), а в кубке страны прошел «Эрцгебирге» (3:0).

«Унион» зарекомендовал себя как крепкую команду, которая на протяжении последних лет закрепилась в середине турнирной таблицы и даже играла в Лиге Конференций. Команда выиграла в столичном дерби у «Герты» (3:1) и только в дополнительное время обыграли «Хемнитцер» (2:1) в кубке Германии.

Информация для ставок

  • «Унион» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • «Майнц» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Унион» обыграл «Майнц» в последних трех матчах из четырех
  • Три из четырех встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды стартовали с побед и теперь постараются зацепиться за очки во втором туре. Предполагаем, что матч закончится ничейным результатом, поставить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 1.85 2.07 1.46 2.90
Лига Ставок 2.60 1.49 1.81 1.97 1.45 2.70
Мелбет 1.86 2.10
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:23
Игра на три результата
Гость
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