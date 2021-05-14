«Мехелен» — «Стандард». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (16.05.2021)

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вчера, 23:17

В четвертом туре плей-офф чемпионата Бельгии состоится второй матч «Мехелена» и «Стандарда». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с фаворитом этого поединка. Коэффициент на победу «Мехелена» составляет 2.45, а на победу «Стандарта» — 2.9. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.36. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Мехелен» является командой, которая играет в очень интересный футбол, и не только сама много забивает, но и дает играть своим соперникам. Очень часто матчи с участием этой команды заканчиваются с забитыми голами. Предыдущая встреча со «Стандардом» завершилась для «Мехелена» выездной победой (2:1), а еще туром ранее обыграли «Остенде» (5:3). Первое место в таблице мотивирует команду на дальнейший успех.

«Стандард» не очень уверенно проводит свои последние поединки, одержав в плей-офф всего одну победу в трех матчах. Перед поражением «Мехелену» (1:2) состоялась победа над «Гентом» (2:1). Команда все еще имеет шансы на еврокубки, но для этого нужно обязательно обыгрывать своего соперника.

Информация для ставок

«Стандард» забивает минимум один мяч в девяти последних матчах

Последние девять игр с участием «Мехелена» завершились с результатом «обе забьют»

В семи последних очных поединках был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 «Мехелен» не проигрывает дома семь матчей подряд

Прогноз

Обе команды стремятся выйти в Лигу Конференций и явно не настроены делиться очками в этой игре. Нас ждет упорная борьба, скорее всего, с присутствием голов. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.