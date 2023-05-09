«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.05.2023)

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вчера, 17:45

Ставки букмекеров

«Интер» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу «Милана» коэффициент составляет 3.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.3. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Милан» провел относительно стабильный сезон, но команде еще предстоит побороться за топ-4 чемпионата Италии. В Лиге чемпионов «россонери» достигли уже полуфинала и встретятся с принципиальным соперником, что добавляет этому противостоянию интереса и интриги. Болельщиков ждет две интересные игры на одном стадионе без правил выездных голов. В прошлом поединке «Милан» обыграл в чемпионате «Лацио» (2:0), а ранее не смог дожать «Кремонезе» (1:1).

«Интер» в последних матчах стал много забивать, что является абсолютной противоположностью этой же команде еще пару месяцев назад. На данный момент подопечные Симоне Индзаги занимают четвертое место и опережают «Милан» на два очка. Однако это будет не важно в этот футбольный вечер, ведь клубы сойдутся за право сыграть в финале Лиги чемпионов и представлять в нем Италию. Два последних поединка «Интера» завершились выездными победами над «Ромой» (2:0) и «Вероной» (6:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при одном поражении

«Интер» пропустил всего один мяч в пяти последних поединках

«Милан» проиграл три из четырех последних встреч с «сине-черными»

Прогноз

Матч будет очень сложным и вероятнее всего зрители не увидят большого количества забитых мячей. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.