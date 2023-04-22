«Милан» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.5. В то время на победу гостей коэффициент составляет 7.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.05.
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завтра, 19:00
Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Милан» добился выхода в полуфинал Лиги чемпионов, что является большим достижением для обновленного клуба. Теперь «россонери» будут концентрироваться на европейском турнире еще больше, но и про Серию А забывать не стоит. Команда располагается на пятом месте с 53 баллами и три пункта уступает «Роме», и естественно не может гарантировать себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В прошлой игре «Милан» сыграл вничью с «Наполи» в Лиге чемпионов (0:0), а в чемпионате разошелся миром с «Болоньей» (1:1).
«Лечче» в последние месяцы выглядит очень слабо и вновь возник вопрос о способности клуба выступать в Серии А. Коллектив опустился на 16 место с 28 баллами и от зоны вылета их отделяет всего два пункта. В матче с «Миланом» для гостей даже ничья будет прекрасным результатом, ведь в концовке сезона каждый балл будет на счету. В прошлом туре «Лечче» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Наполи» (1:2).
Информация для ставок
- Пять из восьми последних матчей «Милана» во всех турнирах завершились ничейным результатом
- «Лечче» проиграл три подряд выездных поединка
- «Милан» не проигрывает «Лечче» уже девять поединков подряд
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Милан» играет на своем стадионе с нестабильным соперником и обязан побеждать, чтобы продолжить борьбу за топ-4. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.