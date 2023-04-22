«Милан» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

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сегодня, 13:23

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.5. В то время на победу гостей коэффициент составляет 7.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.05.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Милан» добился выхода в полуфинал Лиги чемпионов, что является большим достижением для обновленного клуба. Теперь «россонери» будут концентрироваться на европейском турнире еще больше, но и про Серию А забывать не стоит. Команда располагается на пятом месте с 53 баллами и три пункта уступает «Роме», и естественно не может гарантировать себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В прошлой игре «Милан» сыграл вничью с «Наполи» в Лиге чемпионов (0:0), а в чемпионате разошелся миром с «Болоньей» (1:1).

«Лечче» в последние месяцы выглядит очень слабо и вновь возник вопрос о способности клуба выступать в Серии А. Коллектив опустился на 16 место с 28 баллами и от зоны вылета их отделяет всего два пункта. В матче с «Миланом» для гостей даже ничья будет прекрасным результатом, ведь в концовке сезона каждый балл будет на счету. В прошлом туре «Лечче» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

Пять из восьми последних матчей «Милана» во всех турнирах завершились ничейным результатом

«Лечче» проиграл три подряд выездных поединка

«Милан» не проигрывает «Лечче» уже девять поединков подряд

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе с нестабильным соперником и обязан побеждать, чтобы продолжить борьбу за топ-4. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.