«Милан» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (10.02.2023)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.8. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.
|
- : -
10 февраля 2023, 22:45
пятница
Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.
Форма команд
В «Милане» продолжается кризис, а команда проигрывает матч за матчем, что очень огорчает болельщиков и руководство. «Красно-черные» опустились уже на шестое место с 38 очками, но имеет отрыв от ближайшего преследователя в восемь баллов. Предстоящий поединок очень важен для хозяев, в первую очередь для того, чтобы прервать серию без побед в Серии А. В прошлом туре в миланском дерби «Милан» уступил «Интеру» (0:1), а ранее крупно проиграл «Сассуоло» (2:5).
«Торино» проиграл только одну встречу из пяти в Серии А и показывает стабильные результаты. Это помогло коллективу подняться уже на седьмое место, но отставание на восемь очков от «Милана» вынуждает гостей играть исключительно на победу, чтобы иметь реальные шансы войти в зону еврокубков. Два последних матча «Торино» закончились победой над «Удинезе» (1:0) в чемпионате и поражением от «Фиорентины» в кубке Италии (1:2).
Информация для ставок
- «Торино» забивал в семи из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» не может обыграть «Сассуоло» уже три встречи подряд
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Милан» выглядит неважно и брать победу хозяев было бы большим риском. Рекомендуем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.