«Милан» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (10.02.2023)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.8. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

В «Милане» продолжается кризис, а команда проигрывает матч за матчем, что очень огорчает болельщиков и руководство. «Красно-черные» опустились уже на шестое место с 38 очками, но имеет отрыв от ближайшего преследователя в восемь баллов. Предстоящий поединок очень важен для хозяев, в первую очередь для того, чтобы прервать серию без побед в Серии А. В прошлом туре в миланском дерби «Милан» уступил «Интеру» (0:1), а ранее крупно проиграл «Сассуоло» (2:5).

«Торино» проиграл только одну встречу из пяти в Серии А и показывает стабильные результаты. Это помогло коллективу подняться уже на седьмое место, но отставание на восемь очков от «Милана» вынуждает гостей играть исключительно на победу, чтобы иметь реальные шансы войти в зону еврокубков. Два последних матча «Торино» закончились победой над «Удинезе» (1:0) в чемпионате и поражением от «Фиорентины» в кубке Италии (1:2).

Информация для ставок

«Торино» забивал в семи из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Милан» не может обыграть «Сассуоло» уже три встречи подряд

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Милан» выглядит неважно и брать победу хозяев было бы большим риском. Рекомендуем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.