«Миллуолл» — КПР.  Прогноз на матч Чемпионшипа (15.02.2022)

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вчера, 16:41

15 февраля 2022 года состоится поединок «Миллуолл — КПР ». Матч пройдет на домашней арене «Миллуола» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Миллуолл». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа КПР в 3.05. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.98.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Миллуолл» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У команды десять побед, десять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Миллуолл» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — победа над «Кардифф Сити» со счетом 2:1, а также поражение от «Фулхэма» 3:0 и ничья с «Престоном» 0:0.

КПР идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 52 балла. В коллектива 15 побед, семь ничьих и восемь поражений. КПР в последнее время выглядит не лучшим образом. В целом в сезоне у этого клуба 46 забитых и 34 пропущенных мяча. В последних матчах КПР уступил «Барнсли» со счетом 1:0, а также сыграл вничью с «Мидлсбро» 2:2 и победил «Рединг» 4:0. Несмотря на неудачи, коллектив до сих пор идет в топ-4.

Информация для ставок

КПР не побеждает три поединка кряду

не побеждает три поединка кряду «Миллуолл» выиграл два матча из последних пяти

У КПР пять пропущенных голов в последних матчах

Прогноз