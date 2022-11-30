«Мирандес» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2022)

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вчера, 17:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Мирандес». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Альбасете» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.65. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95.

Форма команд

«Мирандес» прервал свою серию без поражений в прошлом туре и не смог покинуть зону вылета, оставшись на 19 месте. В активе клуба всего 16 баллов, а отставание от ближайшего соперника составляет всего одно очко. В случае домашней победы над «Альбасете», коллектив наверняка сможет продвинуться на одну-две позиции. Два последних матча «Мирандес» завершились поражением от «Реал Овьедо» (0:1) и победой с «Картахеной» (2:1).

«Альбасете» показывает средние результаты в нынешнем сезоне, но при более стабильных выступления во второй его половине может претендовать даже на зону плей-офф. Сейчас коллектив занимает девятое место с 25 баллами и отстает от шестого места всего на два пункта. Таким образом победа в этой встрече может приблизить команду к ее цели. В прошлом туре «Альбасете» на своем поле одолел «Расинг» (2:1), а ранее уступил «Гранаде» (0:4).

Информация для ставок

«Мирандес» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей «Альбасете» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В семи последних матчах между клубами не было забито больше 3 мячей за игру

Четыре из восьми поединков команд закончились ничейным результатом

Прогноз

Команды часто играют вничью между собой, и мы предполагаем, что в этот раз такой вариант очень вероятен. Предлагаем рискнуть и сделать такую ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.